Irán dice que ha capturado un dron estadounidense MQM-170 cerca de Ormuz empleando guerra electrónica

La Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán ha asegurado en las últimas horas haber capturado un dron estadounidense MQM-170 Outlaw en el oeste del estrecho de Ormuz mediante una operación de guerra electrónica. Según la versión iraní, sus fuerzas intervinieron en los sistemas de guiado y control del aparato y consiguieron hacerlo aterrizar sin destruirlo, lo que permitiría examinar sus componentes y la información almacenada a bordo.

Los iraníes sostienen que su unidad de guerra electrónica detectó e identificó el aparato antes de hacerse con el control de sus sistemas, según ha informado Defence Security Asia. Sin embargo, la captura no está confirmada por ambas partes. El Mando Central de Estados Unidos ha rechazado la versión de Teherán, ha calificado de falsa la información, y ha negado que cualquier aparato haya sido apresado por el régimen de los ayatolás.

Siguiendo la versión iraní, la misión del MQM-170 consistía en identificar los sistemas de defensa aérea desplegados a lo largo de la costa del golfo Pérsico y en las inmediaciones del estrecho. Los especialistas de la Guardia Revolucionaria afirman que los datos recuperados del aparato indican que había despegado desde territorio de uno de los países ribereños del sur del golfo, aunque no han identificado qué Estado habría servido de base.

El MQM-170 Outlaw, fabricado por la empresa estadounidense Griffon Aerospace, es un sistema aéreo no tripulado concebido principalmente para simular amenazas aéreas, servir como blanco de entrenamiento y permitir la evaluación de sistemas antiaéreos. Su denominación como dron de reconocimiento y señuelo aparece en las informaciones difundidas por Irán.

La guerra electrónica permite detectar, interferir o manipular determinadas señales electromagnéticas utilizadas por los sistemas militares, incluidas las comunicaciones y los enlaces de control de algunos drones. Si la versión iraní se confirmara, la captura intacta permitiría estudiar el hardware, los sistemas de navegación y los datos de misión del aparato. Sin embargo, Teherán no ha publicado detalles técnicos verificables sobre el procedimiento empleado ni ha demostrado públicamente cómo consiguió asumir el control del MQM-170.