La Armada rinde tributo en Cádiz a los caídos por España

Las instalaciones del cementerio municipal de San Fernando albergaron este lunes un emotivo acto castrense con motivo del Día de los Caídos por la Patria. La cita, desarrollada a las 11:30 horas en el columbario que la institución naval posee en el camposanto isleño, congregó a representantes institucionales y mandos militares para honrar la memoria de quienes entregaron su vida en el cumplimiento del deber.

El homenaje estuvo presidido por el comandante general de la Infantería de Marina, el general de división José Luis Souto Aguirre, quien acudió en representación del almirante de la Flota. Al solemne tributo se sumó la corporación municipal encabezada por la regidora, Patricia Cavada, junto a una nutrida representación de autoridades civiles y mandos de las Fuerzas Armadas desplegados en la bahía gaditana.

La conmemoración dio comienzo con una alocución dedicada al recuerdo y al agradecimiento a los militares fallecidos en servicio. Posteriormente, el general Souto Aguirre y la alcaldesa depositaron de forma conjunta una corona de laurel ante el monumento funerario, momento de recogimiento en el que la unidad de música interpretó los acordes del himno La muerte no es el final, tradicional composición de tributo a los caídos en filas españolas.

El acto concluyó según las más arraigadas costumbres de a bordo con el rezo de la oración marinera, entonada por los uniformados y el resto de los asistentes. Con este gesto de respeto, la institución refrenda su permanente recuerdo hacia los hombres y mujeres que dieron su vida por la nación, manteniendo vivo un legado de disciplina, patriotismo y fidelidad a la Corona.

La localidad de San Fernando mantiene un vínculo histórico indiscutible con la Armada, al ser base estratégica de unidades expedicionarias, cuarteles y centros formativos de referencia. Ceremonias como la vivida este lunes ponen de relieve el estrecho lazo del estamento militar con la sociedad civil y el compromiso ineludible de honrar a los servidores públicos caídos en la defensa de España.