La OTAN pone a prueba sus planes de defensa en el este de Europa en un conflicto simulado con 8.000 militares

La OTAN ha ensayado en el ejercicio Steadfast Duel 2026 cómo encajar su poder aéreo con el resto de sus fuerzas, según informa Defence Industry Europe. La Alianza practicó la coordinación de las operaciones aéreas con las fuerzas terrestres, marítimas, espaciales y cibernéticas, y puso a prueba sus planes de defensa regional en un conflicto simulado. En este ejercicio de puesto de mando participaron unos 8.000 militares y civiles de Europa y Estados Unidos, con el foco puesto en la región noroeste de la Alianza.

Un ejercicio dirigido desde Noruega

El Mando Aéreo Aliado completó su participación el 15 de octubre. El Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa programó el ejercicio, que dirigió el Centro de Guerra Conjunta de Stavanger, en Noruega.

El mando y control fue el eje para unir las operaciones aéreas con el conjunto de la fuerza conjunta. La Agencia de Comunicaciones e Información de la OTAN dio soporte a las redes de comunicaciones y a la integración del Sistema Inteligente Maven de la OTAN, que ayudó a los cuarteles generales a intercambiar información y a construir una imagen operativa común.

Entre el combate de hoy y el de mañana

El ejercicio sirvió también como banco de pruebas. El Mando Aliado de Transformación estudió cómo podría mejorar la OTAN la coordinación entre dominios mientras desarrolla sus capacidades futuras. Su Equipo de Explotación y Desarrollo de Capacidades de Combate trabajó con los especialistas del ejercicio para evaluar conceptos emergentes, la toma de decisiones y las dinámicas de escalada.

"Usamos el entorno del ejercicio para impulsar el Entrenamiento Audaz, acelerar la implantación de las Operaciones Multidominio y ayudar a la OTAN a unir el 'combatir esta noche' con el 'combatir mañana'", explicó el teniente coronel Fredrik Modin, jefe del equipo, según Defence Industry Europe. Ese trabajo vinculó las exigencias de los planes de defensa actuales con posibles cambios en el adiestramiento y en los enfoques operativos.

Las lecciones de 2025

El Mando Aéreo Aliado desarrolla además su Futuro Concepto de Mando y Control Aéreo, a partir de las lecciones del Steadfast Duel 2025. El objetivo es ajustar responsabilidades y procesos para que el poder aéreo se emplee con más rapidez, agilidad, escalabilidad y capacidad de supervivencia.

Un flanco este bajo presión

El ensayo llega en semanas de actividad intensa para la Alianza. La OTAN reforzará su presencia en el mar Negro con aviones de patrulla marítima, sistemas de radar y drones tras una serie de ataques contra embarcaciones. En el conjunto de esos sucesos, al menos 23 marineros constaban como desaparecidos o muertos, según Reuters.

Mientras el Mando Aéreo Aliado cerraba su participación en el ejercicio, la Alianza reunía en Bucarest a aliados y socios para coordinar la respuesta a las amenazas híbridas atribuidas a Rusia. El encuentro, celebrado los días 15 y 16 de octubre, se centró en la protección de las infraestructuras críticas, especialmente las relacionadas con el suministro energético.

Desde Varsovia, el ministro coordinador de los Servicios Especiales polacos, Tomasz Siemoniak, ha reclamado que la OTAN responda también a los ataques híbridos y no centre su actuación únicamente en la posibilidad de una guerra abierta. "Si la Alianza se limita a esperar una gran guerra, perderá su razón de ser desde la perspectiva de los Estados miembros", ha sostenido el ministro.