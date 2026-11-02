Más que un patrullero, menos que una fragata: así será la nueva corbeta europea de las que España quiere media docena

El Gobierno ha aprobado esta semana el primero de los decretos para financiar los Programas Especiales de Modernización (PEM) de las Fuerzas Armadas para este año 2026, aunque el contenido del mismo no se ha conocido hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este viernes. Se trata del destinado a la financiación de los programas navales y que tiene a Navantia como especial protagonista.

El montante económico de la financiación aprobada tiene un importe conjunto de algo más de 2.196 millones de euros. Todos ellos van destinados a la empresa pública de construcción naval. Son anticipos a devolver, no de subvenciones a fondo perdido, que permitirán financiar parcialmente el desarrollo industrial de tres programas navales. La operación tendrá carácter plurianual y los préstamos se concederán con un interés fijo del cero por ciento.

El grueso de esta financiación se destina al programa de la nueva corbeta europea, conocida como European Patrol Corvette (EPC) en el seno de la Unión Europa. A él se destinan 1.786 millones de euros. El siguiente programa por cuantía económica es el destinado a modernizar los cazaminas de la clase Segura, con 210 millones de euros. Los 200 millones restantes servirán para actualizar diferentes unidades de la flota.

La corbeta europea no será un diseño idéntico para todas las marinas. Nació como iniciativa de cooperación PESCO, con España, Italia, Francia y Grecia, y busca una plataforma común que cada país pueda adaptar a sus necesidades. El proyecto contempla dos grandes configuraciones: una multipropósito de combate completo y otra de largo alcance. España e Italia han acordado canalizar la fase de construcción conjunta a través de OCCAR.

La variante española deberá cubrir un abanico amplio de tareas. El decreto publicado en el BOE cita vigilancia marítima, control de espacios marítimos, protección de infraestructuras críticas, escolta y guerra antisubmarina. En la práctica, eso significa patrullar rutas y zonas sensibles, acompañar buques de mayor valor y contribuir a localizar submarinos, una misión que exige sensores, aeronaves y coordinación con otras unidades.

La ficha de referencia difundida por la Armada dibuja un buque de unas 3.000 toneladas, 100 metros de eslora y 15 de manga, con 6,5 metros de calado. Alcanzaría 24 nudos y tendría una autonomía estimada de 4.000 millas náuticas a 14 nudos. Son cifras del concepto publicado y que es posible que o bien la Armada o bien Navantia –con el permiso de la Armada– pueden variar en función de las necesidades.

La cubierta de vuelo y el hangar permiten operar con helicópteros y aeronaves no tripuladas. También se prevé una bahía multimisión para embarcar equipos según el cometido: vehículos aéreos, de superficie o submarinos, medios para contraminas, apoyo a buceadores, rescate o alojamiento adicional. Esa flexibilidad es una de las claves del proyecto: cambiar parte del equipamiento y adaptar el buque sin construir una plataforma distinta para cada tarea.

Respecto al combate, el programa español contempla capacidades antiaéreas, antisubmarinas, y antisuperficie. Su armamento no está cerrado: el BOE no identifica modelos concretos de misiles, cañones, torpedos ni sonar. Sí detalla la integración del sistema de combate nacional SCOMBA, los controles de plataforma y comunicaciones, guerra electrónica, autoprotección y ciberresiliencia; incluso estudia incorporar un radar AESA 4D aún en desarrollo.