Suiza pagará más por menos: cambian las cifras de su programa de cazas F35A

Suiza se encamina a recibir menos cazas F-35 de los inicialmente previstos y a pagar más por ellos. El Gobierno suizo ha reconocido deficiencias en la negociación y supervisión del contrato firmado con Estados Unidos para adquirir 36 aviones de combate. El presupuesto disponible ha aumentado en unos 480 millones de dólares, pero las estimaciones actuales apuntan a que solo permitirá comprar alrededor de 30 unidades.

La reducción supondría perder seis cazas, casi el 17% de la flota inicialmente prevista, pese al incremento del dinero destinado al programa. Mantener el pedido original exigiría una financiación adicional de unos 1.340 millones de dólares sobre el presupuesto inicial.

Según ha informado el medio especializado Defence24, el Consejo Federal suizo publicó el 23 de octubre su respuesta a una investigación parlamentaria sobre la adquisición de los F-35A. El Ejecutivo aceptó íntegramente seis de las siete recomendaciones formuladas y parcialmente la restante, y reconoció deficiencias en las negociaciones contractuales y en el control jurídico del acuerdo.

Fallos en el contrato de los F-35

El problema central estuvo en el precio de los aviones. Las autoridades suizas habían presentado el coste como una cantidad fija, pero las condiciones contractuales finalmente acordadas no incluían una garantía incondicional que cubriera las 36 aeronaves.

El presupuesto inicial rondaba los 7.350 millones de dólares. Posteriormente, el Parlamento aprobó otros 480 millones, elevando los fondos disponibles hasta aproximadamente 7.830 millones. Sin embargo, las estimaciones apuntan a que esa cantidad solo bastaría para financiar unos 30 cazas.

La posible reducción del pedido ya se había anunciado en marzo de 2026. La novedad del 23 de octubre es el reconocimiento formal por parte del Gobierno de los errores cometidos durante el proceso de adquisición. Pese a las dificultades económicas y contractuales, Berna no ha renunciado al programa estadounidense.

La decisión puede tener consecuencias para las capacidades militares suizas. Expertos en defensa han estimado que el país necesitaría entre 55 y 70 aviones de combate modernos para cubrir sus necesidades operativas a largo plazo. La previsión de quedarse con unos 30 F-35A dejaría a la Fuerza Aérea por debajo de esas estimaciones. Suiza también afronta retrasos en la entrega de los sistemas de defensa antiaérea Patriot, igualmente adquiridos a Estados Unidos.

Polonia, Finlandia y Dinamarca amplían sus flotas

Mientras Suiza revisa las condiciones de su compra, otros países europeos siguen incorporando cazas de Lockheed Martin. Polonia recibió el 27 de octubre su décimo F-35A, denominado Husarz, en la base aérea de Łask. Varsovia ha encargado un total de 32 aparatos mediante un contrato valorado en unos 4.600 millones de dólares, que incluye formación y apoyo logístico.

Finlandia también avanza en la incorporación de estos aviones. El país adquirió 64 F-35A y recibió sus dos primeras unidades en territorio nacional el pasado 18 de septiembre. Las presentó oficialmente en Rovaniemi el 1 de octubre y recibió otros dos aparatos el 23 de octubre. A finales de mes ya contaba con cuatro cazas en sus instalaciones, mientras otros continuaban destinados a tareas de entrenamiento en Estados Unidos.

Dinamarca, por su parte, decidió ampliar su flota prevista de 27 a 43 aviones en octubre de 2025, con la compra de otros 16 F-35. La decisión se ha mantenido pese a las tensiones políticas con Washington por Groenlandia y a las conversaciones entre ambos países sobre la seguridad del territorio, que culminaron en un nuevo acuerdo en septiembre de 2026.

El debate entre el F-35 y los cazas europeos

Uno de los procesos de adquisición que habrá que seguir de cerca es el de Portugal. Lisboa busca sustituir sus 28 F-16 y todavía no ha elegido el modelo que ocupará su lugar. Entre las opciones figuran el F-35 estadounidense, el Rafale francés, el Eurofighter Typhoon y el Gripen E sueco.

En julio de 2026, Dassault Aviation presentó una oferta oficial para suministrar sus cazas Rafale, acompañada de propuestas de cooperación industrial con empresas portuguesas. Sin embargo, el 8 de octubre, el ministro de Exteriores portugués, Paulo Rangel, confirmó que el Gobierno también estaba considerando seriamente la adquisición del F-35.

Rusia mantiene su mercado de cazas en África

Fuera de Europa, Rusia también continúa buscando compradores para sus aviones de combate. Durante la cumbre Rusia-África celebrada en Moscú, el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, anunció el 28 de octubre que su país estaba recibiendo cazas Su-35 y que estudiaba adquirir sistemas antiaéreos S-400.

Argelia también mantiene una flota de aeronaves rusas, entre ellas los Su-30, Su-35 y Su-57. Moscú conserva así clientes para su industria militar pese a la guerra de Ucrania y a las dificultades que afronta su sector de defensa.

Los Su-35 rusos, no obstante, no ofrecen las mismas capacidades furtivas ni el mismo nivel de integración de sensores y sistemas de información de combate que el F-35 estadounidense. Se trata de plataformas diferentes, aunque ambas siguen formando parte de las estrategias de defensa de distintos países.