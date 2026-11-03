Aertec creará seis configuraciones del ordenador embarcado RIU del Saeta II, el futuro entrenador del Ejército del Aire

Aertec desarrollará seis configuraciones de la Unidad de Interfaz Remota (RIU) que equipará al futuro avión de entrenamiento avanzado Saeta II del Ejército del Aire y del Espacio. Se trata de un ordenador embarcado encargado de gestionar información procedente de distintos sistemas de la aeronave, una pieza de aviónica que permitirá integrar y procesar datos esenciales para el funcionamiento del aparato en cada variante prevista.

El equipo actuará como concentrador de información: recibirá señales de diferentes sensores y subsistemas, las procesará en tiempo real y las distribuirá a los sistemas que las necesiten. La RIU permitirá, por tanto, coordinar datos de distinta procedencia y naturaleza dentro de la aeronave. Su desarrollo forma parte de la aportación de la industria española al programa de renovación de los aviones de entrenamiento de combate.

El proyecto contempla seis configuraciones distintas del dispositivo, adaptadas a las necesidades de integración del Saeta II. Aertec empleará tecnología propia y una arquitectura electrónica modular y escalable, diseñada para responder a diferentes requisitos de plataforma. La compañía destaca que estas soluciones pueden adaptarse también a otros programas aeronáuticos, tanto civiles como militares, lo que amplía su posible aplicación más allá de este contrato para distintas necesidades operativas.

Los equipos deberán cumplir exigentes requisitos de fiabilidad, seguridad y disponibilidad, propios de los sistemas embarcados aeronáuticos. Su diseño y desarrollo tendrán que ajustarse asimismo a los procesos de certificación aplicables. La RIU es uno de los elementos electrónicos que permiten conectar los distintos sistemas de la aeronave y asegurar que la información necesaria llegue correctamente a los equipos que la utilizan durante las operaciones.

El Saeta II será la denominación española del Hürjet, el avión de entrenamiento avanzado desarrollado por la compañía turca Turkish Aerospace. El programa, denominado Sistema Integrado de Entrenamiento de Combate (ITS-C), está destinado a sustituir a los veteranos cazas F-5 del Ejército del Aire y del Espacio, utilizados para preparar a los futuros pilotos de combate en la Escuela de Caza y Ataque, en la base aérea de Talavera la Real.

Airbus lidera el programa como contratista principal y coordina la participación de empresas españolas en la adaptación de la plataforma y la integración de sus sistemas. El proyecto contempla una flota de 30 aeronaves y una participación industrial nacional del 60 por ciento. AERTEC es una de las compañías encargadas de aportar tecnología embarcada, junto a firmas como Indra, GMV, Sener, Grupo Oesía y Orbital dentro de la cadena industrial.

El calendario prevé una primera fase a partir de 2028, con la entrega de 21 aviones en su configuración inicial. Uno de ellos servirá como prototipo para integrar los equipos de aviónica y misión desarrollados para la versión española. En paralelo, se desarrollará un sistema de entrenamiento en tierra cuya entrada en servicio está prevista para el curso 2029-2030, para mantener la actividad formativa durante la transición.

La segunda fase, prevista entre 2031 y 2035, contempla la conversión de la flota a la configuración española definitiva. La aportación de Aertec se enmarca en el objetivo de reforzar las capacidades tecnológicas nacionales y mantener en España conocimientos sobre sistemas críticos de aviónica. La empresa subraya el valor de desarrollar soluciones propias, con capacidad de adaptación y evolución durante la vida operativa de las aeronaves.