El desafío de Rusia continúa: construye un nuevo radar cerca de la frontera con Polonia

El Gobierno británico ha confirmado que mantiene bajo vigilancia la construcción de una nueva instalación de radar militar ruso en Kaliningrado, un enclave estratégico situado a orillas del mar Báltico y rodeado por territorio de países miembros de la OTAN. Las obras, que comenzaron hace tiempo, forman parte de las inversiones de Moscú para reforzar sus capacidades militares en una región especialmente sensible para la seguridad europea.

La confirmación se ha producido a raíz de una pregunta parlamentaria formulada por Gregory Campbell, diputado del Partido Unionista Democrático (DUP) por East Londonderry, quien solicitó al Ejecutivo británico que aclarase si tenía previsto abordar con sus aliados de la OTAN la construcción del radar en Gvardeysk, una localidad situada a unos 48 kilómetros al este de la ciudad de Kaliningrado.

En su respuesta, publicada el pasado 26 de octubre, la ministra británica de las Fuerzas Armadas, Louise Sandher-Jones, aseguró que Londres mantiene una estrecha coordinación con sus socios de la Alianza Atlántica para evaluar las actividades militares rusas que puedan afectar a la seguridad de la región euroatlántica.

"El Gobierno sigue manteniendo estrechas consultas con los aliados de la OTAN sobre los acontecimientos que puedan afectar al entorno de seguridad en la zona euroatlántica, incluida la vigilancia y evaluación de las inversiones de Rusia en sus capacidades militares", señaló Sandher-Jones en su respuesta parlamentaria.

La ministra también confirmó que las obras no son recientes y que se enmarcan en unas inversiones más amplias de Rusia en sus capacidades militares. "La construcción de la instalación de radar en Kaliningrado lleva algún tiempo en marcha y forma parte de esta inversión más amplia. El Reino Unido y los aliados de la OTAN supervisan periódicamente los acontecimientos militares rusos pertinentes y comparten información y evaluaciones cuando procede", explicó.

Asimismo, Sandher-Jones subrayó que "la OTAN sigue manteniendo una postura eficaz de disuasión y defensa, incluido su flanco oriental".

Un enclave estratégico

Kaliningrado ocupa una posición especialmente relevante dentro del dispositivo militar ruso. Este territorio, separado geográficamente del resto de Rusia, limita con Polonia al sur y con Lituania al norte y al este, lo que lo convierte en un enclave rodeado por países de la OTAN.

Según recoge UK Defence Journal, la región alberga importantes infraestructuras militares, entre ellas el cuartel general de la Flota rusa del Báltico, situado en Baltiysk, así como sistemas de defensa aérea y misiles cuyo alcance se extiende ampliamente por el espacio aéreo de los países aliados.

La localidad de Gvardeysk, donde se levanta la nueva instalación, cuenta desde hace años con infraestructuras de alerta temprana. Entre ellas figura un radar Voronezh-DM, que permite vigilar amplias zonas de Europa central y occidental.

El corredor de Suwalki

La ubicación de Kaliningrado también adquiere especial relevancia por su proximidad al denominado corredor de Suwalki, el tramo fronterizo entre Polonia y Lituania que constituye la única conexión terrestre entre los países bálticos y el resto de los miembros de la OTAN.

Esta circunstancia convierte la zona en un punto estratégico para la defensa del flanco oriental de la Alianza, que mantiene bajo observación los movimientos militares rusos en la región.

El Gobierno británico ha insistido en que tanto Londres como sus aliados de la OTAN supervisan habitualmente los movimientos militares rusos e intercambian información y evaluaciones cuando lo consideran necesario.