Las Midterms y el futuro de la defensa europea y de su gasto

Escribo estas líneas en la mañana del día de las elecciones y basándome en las encuestas que otorgan una mayoría en ambas cámaras a los demócratas. Un golpe a los republicanos que acusaran a Donald Trump de ser el culpable del colapso, y este es el resultado más relevante. Los atemorizados congresistas y senadores se verán liberados de la presión de la Casa Blanca y entraremos en un escenario impredecible donde hasta un impeachment es posible si las numerosas comisiones de investigación que se van a poner en marcha encuentran algo, que lo encontrarán.

El control demócrata de ambas cámaras del Congreso tras las elecciones de hoy impondrá un freno legislativo e institucional sin precedentes a la política exterior de la administración de Donald Trump durante los próximos dos años. Esta cohabitación de poder alterará significativamente el margen de maniobra de la Casa Blanca en el escenario internacional, reconfigurando la estrategia defensiva en Europa, el respaldo a Ucrania y el rol de Estados Unidos dentro de la OTANmediante un estricto sistema de contrapesos.

Bajo el principio constitucional de pesos y contrapesos (checks and balances), una mayoría demócrata tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado posee herramientas críticas para supervisar, limitar e inmovilizar las iniciativas unilaterales de Donald Trump en política exterior. Entre ellas destacan tres herramientas muy determinantes.

El "poder del bolsillo" (Power of the Purse): La Constitución otorga al Congreso el control exclusivo sobre los presupuestos federales. Cualquier arancel punitivo generalizado o reasignación de fondos para operaciones extranjeras que requiera aprobación presupuestaria será bloqueado o drásticamente modificado por los demócratas. Es decir, se le acabaron las guerras unilaterales a la Casa Blanca que requieren de fondos extraordinarios.

Una segunda y decisiva herramienta a la que nos acostumbraremos en los dos próximos años serán los Comités de Supervisión e Investigación. Con el control de las mayorías, los demócratas asumirán las presidencias de comités clave como el de Relaciones Exteriores y el de Servicios Armados en ambas cámaras. Esto les permitirá citar a declarar a funcionarios de la administración, exigir la entrega de documentos clasificados y exponer públicamente los efectos negativos de las decisiones presidenciales.

Finalmente la Ratificación de nombramientos y tratados: El Senado demócrata bloqueará la confirmación de perfiles diplomáticos o de seguridad nacional de línea dura y rehusará ratificar tratados comerciales o de defensa que vulneren el multilateralismo tradicional de Washington.

La retórica de Donald Trump sobre una posible salida de la OTAN o el condicionamiento del Artículo 5 al pago de cuotas directas encontrará un muro legal infranqueable en el Capitolio.

El Congreso ya previó este escenario mediante legislación bipartidista integrada en la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA), la cual prohíbe expresamente al Ejecutivo retirar a Estados Unidos de la Alianza Atlántica sin la aprobación de dos tercios del Senado o una ley específica del Congreso. Con ambas cámaras bajo control demócrata, cualquier intento formal de desvinculación institucional quedará anulado, garantizando la permanencia jurídica del país en la Alianza y enviando una señal de estabilidad a los socios internacionales.

El giro parlamentario reactivará de forma inmediata el flujo de asistencia militar y financiera a Kiev, revirtiendo la política de asfixia presupuestaria o los intentos de forzar una negociación asimétrica con Rusia. Si bien Trump retiene el mando como comandante en jefe para la ejecución táctica, el Congreso utilizará las leyes de asignación para estipular exactamente el uso de las partidas de armas, impidiendo que la Casa Blanca desvíe esos recursos hacia otros fines geopolíticos.

Para garantizar que esta ayuda llegue a su destino y esquivar la oposición del aparato presidencial, las cámaras recurrirán a estrategias legislativas avanzadas diseñadas para neutralizar el veto del Ejecutivo, algunas de las cuales son muy conocidas en España como las leyes Omnibus. El Congreso integrará los fondos dentro de leyes de financiación masivas e indispensables, como los presupuestos generales del Estado o la propia NDAA. Dado que el presidente de los EE. UU. no posee el mecanismo de "veto de línea" (line-item veto), no puede rechazar partes individuales de un texto; debe firmar la ley por completo o vetarla en su totalidad. Un veto a estas macro-leyes provocaría un colapso gubernamental (government shutdown) o dejaría sin fondos a las propias Fuerzas Armadas estadounidenses, un coste político destructivo que la Casa Blanca no asumirá.

Incluso en el caso de que Trump decidiera arriesgarse y vetar una asignación de ayuda, el proyecto regresaría al Capitolio. La mayoría demócrata, tejiendo alianzas estratégicas con los republicanos moderados de corte internacionalista, buscará activar una mayoría cualificada de dos tercios (66.7%) en ambas cámaras. Al alcanzar este umbral, el veto presidencial queda anulado automáticamente y la ley entra en vigor de inmediato sin requerir la firma del mandatario.

Un segundo mecanismo son los Mandatos de gasto obligatorios. Para evitar que la Casa Blanca aplique la técnica de congelar o demoler los fondos por vías burocráticas secretas, el Congreso redactará las leyes bajo el amparo de la Ley de Control de Embargos de 1974. Las cláusulas estipularán explícitamente que los fondos "deberán ser transferidos" (shall be expended) antes de fechas límite fijas. Retener el dinero constituiría una violación directa de la ley federal, exponiendo a la administración a litigios ante los tribunales y abriendo la puerta a nuevos procesos de impeachment. A ello se suman las Autorizaciones plurianuales avanzadas en las que el Congreso buscará blindar el apoyo a largo plazo mediante asignaciones de emergencia que dejen el presupuesto legalmente comprometido y bajo custodia directa del Pentágono por un período de varios años, limitando la capacidad diaria de la Casa Blanca de cortar los suministros.

Contrario a la intuición de que un mayor respaldo estadounidense relajaría la presión sobre sus aliados, la victoria demócrata no se traducirá en una distensión del gasto militar en Europa, sino que consolidará su aumento.

Los gobiernos europeos entienden que el "giro hacia el Indo-Pacífico" de la estrategia de defensa estadounidense es un consenso bipartidista que trasciende a Donald Trump. La incertidumbre generada durante la primera mitad del mandato presidencial ya ha catalizado reformas estructurales irreversibles en los presupuestos de defensa de países como Alemania, Polonia y los Estados bálticos.

Una mayoría demócrata exigirá que Europa asuma una mayor responsabilidad en su propia seguridad convencional como condición para mantener el paraguas nuclear y estratégico de Estados Unidos. Por lo tanto, el gasto militar europeo continuará su tendencia al alza, transformándose de una respuesta reactiva de pánico a un plan de autonomía estratégica a largo plazo.

En conclusión, los dos últimos años del mandato de Donald Trump estarán marcados por un prolongado estancamiento político a nivel interno que limitará sus ambiciones exteriores. Aunque el presidente conserva la iniciativa diplomática y el control del aparato militar cotidiano, el Congreso demócrata actuará como un contenedor efectivo mediante el uso audaz de sus facultades presupuestarias y legislativas. La política exterior de Washington hacia Europa no será la que Trump desea implementar en solitario, sino el resultado de una constante y ruda negociación obligada por el Congreso, garantizando la supervivencia de los lazos transatlánticos clásicos. Sin el apoyo de las Cámaras, cualquier intervención de envergadura en Irán tiene una ventana hasta el 3 de enero que se constituirán las nuevas Cámaras, y es muy posible que Trump decida aprovecharla, aunque parece que Irán ya se prepara para la distensión y ganar tiempo.