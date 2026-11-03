Las Fuerzas Armadas se unen al primer gran ensayo de despliegue de militares europeos en Ucrania para garantizar la paz

Las Fuerzas Armadas españolas van a participan en el primer gran ensayo militar que tiene como su principal objetivo preparar el despliegue de efectivos militares europeos en Ucrania para garantizar la paz en el país. Un despliegue militar que fue idea e iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, que estaría formado por efectivos de los países que conforman la denominada Coalición de Voluntarios y que tendría lugar tras alcanzarse un acuerdo de paz.

Así lo han anunciado este martes el Ministerio de Defensa del Reino Unido y el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia en sendos comunicados, en los que presentan el ejercicio Koalicja 26.2 como la primera gran prueba operativa de la Fuerza Multinacional para Ucrania (MNF-U). Las maniobras se desarrollarán en Polonia entre el 9 y el 22 de noviembre y contarán con aproximadamente 2.800 militares de once países, entre ellos España.

Junto a los militares españoles participarán fuerzas de Alemania, Bélgica, Estonia, Francia Lituania, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia y Turquía. París y Londres asumirán la dirección del ejercicio, que servirá para comprobar la capacidad para movilizar tropas, trasladar armamento y material, organizar la logística y coordinar las distintas unidades. El propósito es ensayar el funcionamiento de una fuerza multinacional preparada para actuar cuando termine la guerra.

El contingente británico estará integrado por unos 300 militares de la Séptima Brigada del Ejército de Tierra, conocida como Desert Rats, además de cazas Eurofighter Typhoon de la Fuerza Aérea británica y un avión cisterna Voyager. Los aviones realizarán diferentes misiones para ensayar las operaciones aéreas que permitirían proporcionar seguridad a la aviación comercial cuando se reabra el espacio aéreo ucraniano.

El despliegue de medios británicos en el único que se conoce. Ninguno de los comunicados dice qué fuerzas militares ni qué medios van a aportar a este macro-ensayo de despliegue en Ucrania ni las Fuerzas Armadas españolas ni ninguno de los otros nueve países que participan. Ni siquiera Francia aportar datos sobre su aportación militar a Koalicja 26.2.

El ejercicio también tendrá un importante componente marítimo. Turquía será la encargada de activar desde Estambul el dispositivo naval de la futura fuerza multinacional y ensayar las operaciones de desminado en el mar Negro. El objetivo es preparar las condiciones necesarias para recuperar la navegación comercial y permitir que los buques puedan volver a utilizar con seguridad los puertos ucranianos.

La futura Fuerza Multinacional para Ucrania tendrá entre sus principales cometidos contribuir a la reconstrucción y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ucranianas, mediante labores de formación, asesoramiento y apoyo militar. También contempla operaciones aéreas para facilitar la recuperación de la actividad comercial en el espacio aéreo del país y actuaciones marítimas para garantizar la seguridad de la navegación.

Los comunicados de Francia y Reino Unido establecen que el despliegue de esta fuerza multinacional sólo se produciría cuando hayan cesado las hostilidades y a petición expresa del Gobierno ucraniano. Sus integrantes no asumirían misiones de mantenimiento de la paz ni se encargarían de supervisar o verificar un eventual alto el fuego. La MNF-U estaría dirigida conjuntamente por Francia y Reino Unido y contaría con un cuartel general operativo en París.