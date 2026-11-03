Reino Unido exigirá invertir en el país a las empresas de defensa extranjeras que ganen contratos de más de 50 millones

El Gobierno británico exigirá a las empresas extranjeras de defensa que consigan determinados contratos militares por un valor superior a 50 millones de libras (unos 67 millones de dólares) que generen beneficios económicos en el Reino Unido. La medida busca que las grandes adjudicaciones públicas se traduzcan también en inversiones, creación de empleo y formación dentro del país.

La nueva política se aplicará caso por caso a partir de abril de 2027 y afectará a los contratos que seleccione el Ejecutivo. Las compañías extranjeras podrán verse obligadas a devolver a la economía británica un valor equivalente al importe del contrato mediante inversiones, puestos de trabajo, programas de capacitación u otras iniciativas.

Según ha informado Reuters, el Gobierno ha anunciado este viernes la creación de una nueva Autoridad de Compensación, que se encargará de supervisar los acuerdos y comprobar que las empresas cumplen los compromisos adquiridos. El sistema pretende reforzar la participación de la industria nacional en los programas de defensa financiados con dinero público.

Contratos a cambio de inversión y empleo

La exigencia podría alcanzar el valor total del contrato adjudicado. Así, una empresa extranjera que obtenga un pedido militar de 100 millones de libras podría tener que generar beneficios económicos en el Reino Unido por esa misma cantidad, ya sea mediante inversiones industriales, contratación de trabajadores o programas de formación.

El Ejecutivo no ha establecido que todos los contratos superiores a 50 millones de libras estén automáticamente sujetos a esta obligación. La aplicación será selectiva y dependerá de cada adjudicación, aunque la nueva autoridad será la encargada de vigilar que los compromisos se materialicen.

La medida supone un cambio en la forma en que Londres plantea sus compras militares en el extranjero: además de valorar las capacidades y el precio de los equipos, el Gobierno quiere que parte del gasto destinado a proveedores internacionales repercuta directamente en la economía británica.

El Gobierno británico ha señalado que, desde 2016, ha destinado más de 35.000 millones de libras a contratos de defensa con proveedores extranjeros. Esta cantidad representa aproximadamente el 11% del gasto directo del Ministerio de Defensa con la industria.

El anuncio llega después de que el ministro de Defensa, John Healey, señalara que el Ejecutivo cubrirá el déficit de financiación del plan de defensa mediante una reasignación de prioridades.