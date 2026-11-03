Trump retira la ayuda militar de 4.000 millones anuales de EEUU a Israel: "Es un país muy próspero, no lo necesita"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su país dejará de proporcionar los aproximadamente 4.000 millones de dólares anuales que destina a financiar la defensa de Israel. El mandatario ha asegurado que ha alcanzado un acuerdo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para poner fin a estas aportaciones a finales de 2026. vIsrael es un país muy próspero. No lo necesita", ha afirmado durante una entrevista telefónica con Fox News.

Trump ha explicado que la decisión se ha tomado después de mantener conversaciones durante varios años con Netanyahu, quien habría planteado inicialmente la posibilidad de renunciar a la financiación estadounidense. "Él lo planteó. Dijo: creo que sería apropiado que no recibiéramos ayuda", ha relatado el presidente norteamericano. Según su versión, el primer ministro israelí entiende que estas transferencias se han convertido en un argumento político utilizado por sus adversarios en Estados Unidos para cuestionar el apoyo económico y militar a Israel.

El anuncio supone un cambio importante en una de las principales alianzas militares de Washington en Oriente Próximo. Trump ha insistido en que Israel recibe más ayuda estadounidense que cualquier otro país y ha defendido que su economía tiene capacidad suficiente para asumir el coste de su propia defensa. "Les damos 4.000 millones de dólares en bienes y dinero, y no lo necesitan", ha señalado.

La decisión no supondrá el final de la cooperación armamentística entre ambos países. Trump ha dejado claro que Israel podrá seguir comprando material militar estadounidense y acceder a los sistemas de armas fabricados por la industria de defensa norteamericana. "Pueden comprar lo que quieran", ha afirmado. La diferencia es que el Gobierno israelí tendría que financiar esas adquisiciones con sus propios recursos.

El actual acuerdo de asistencia militar entre Estados Unidos e Israel fue firmado en 2016, durante la Administración de Barack Obama, y establece una financiación de 38.000 millones de dólares para el periodo comprendido entre 2019 y 2028. La cantidad equivale a unos 3.800 millones anuales: 3.300 millones destinados a financiación militar y otros 500 millones para programas conjuntos de defensa antimisiles. Trump ha redondeado esta cifra hasta los 4.000 millones, pero no ha explicado cómo piensa modificar el compromiso vigente antes de su vencimiento.

Netanyahu ya había manifestado anteriormente su intención de reducir la dependencia militar de Estados Unidos. En una entrevista concedida en mayo a la cadena CBS, el primer ministro israelí defendió que su país debía avanzar hacia la eliminación progresiva de la ayuda norteamericana durante los próximos diez años. También apostó por transformar la relación entre ambos países, pasando de un modelo basado en la asistencia financiera a otro sustentado en la cooperación tecnológica, industrial y militar.

El anuncio se produce, además, en plena jornada electoral de las elecciones de medio mandato estadounidenses, en las que los republicanos se juegan el control del Congreso. Trump ha reconocido que la ayuda a Israel se ha convertido en un argumento utilizado por candidatos demócratas críticos con la política de Washington hacia el Gobierno de Netanyahu. El presidente considera que mantener esas transferencias supone asumir un coste político innecesario cuando Israel puede financiar su propia defensa.