Un caza ruso Su-57, el más moderno y avanzado de su flota, explota al encender los motores

Un avión de combate ruso Su-57, considerado uno de los aparatos más avanzados de la aviación militar de Moscú, habría sufrido una explosión el pasado 29 de octubre mientras se realizaban las operaciones de encendido de sus motores en una base aérea militar. El incidente podría suponer una pérdida de gran valor para Rusia, ya que el coste estimado de este modelo ronda los 150 millones de dólares.

Según publica Defense Express, que cita información de la Inteligencia de Defensa de Ucrania, el suceso tuvo lugar en el aeródromo militar de Ajtúbinsk. La agencia ucraniana informó de lo ocurrido el 2 de noviembre, aunque no ofreció detalles sobre la magnitud de los daños ni aclaró si el caza podrá ser reparado.

El aparato estaba realizando el procedimiento de arranque de sus motores cuando se produjo la explosión. De acuerdo con la información difundida por los servicios de inteligencia ucranianos, una de las posibles causas de un fallo de estas características podría ser el empleo de combustible de baja calidad, capaz de provocar averías catastróficas en motores de este tipo.

Un fallo en los motores AL-41F1

El Su-57 utiliza actualmente motores turbofán AL-41F1, también conocidos como Producto 117. La Inteligencia de Defensa de Ucrania ha señalado que el combustible de mala calidad puede estar detrás de explosiones o fallos graves en propulsores de esta familia, aunque no ha confirmado que esa fuera la causa concreta del incidente registrado en Ajtúbinsk.

Por el momento, tampoco se ha precisado si la explosión afectó únicamente a los motores o si provocó daños en otras partes de la aeronave. La información disponible no permite determinar el estado en el que ha quedado el caza ni si podrá volver a entrar en servicio.

Un avión estratégico para la aviación rusa

El Su-57 es un caza de quinta generación y constituye una pieza relevante del programa ruso para desarrollar y desplegar aviones de combate de esta categoría. Su precio estimado, de unos 150 millones de dólares por unidad, da una idea del posible impacto económico que tendría la pérdida de uno de estos aparatos.

La información sobre la explosión procede, por ahora, de la Inteligencia de Defensa de Ucrania y ha sido difundida por Defense Express. No se han aportado más datos sobre las circunstancias exactas del suceso ni sobre las consecuencias que tendrá para la flota rusa.