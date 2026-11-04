ATME alerta de las agresiones de invasores y las jornadas de 24 horas que soportan los militares en Ceuta

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha vuelto a poner el foco en las últimas horas en la situación de los militares que continúan realizando labores de seguridad en Ceuta. Ha denunciado que siguen expuestos a las actitudes violentas de los inmigrantes ilegales que asaltaron el perímetro fronterizo de la ciudad en julio y que soportan turnos que, en la mayoría de los casos, llegan a las 24 horas.

El último incidente citado por la asociación tuvo lugar durante la noche del pasado 31 de octubre en la barriada del Sarchal. Una patrulla militar desplegada en las inmediaciones de la rotonda fue apedreada mientras realizaba su servicio. Para ATME, el ataque confirma que la tensión permanece sobre el terreno, pese a que Ceuta haya perdido protagonismo en la actualidad informativa y ya no concentre la misma atención pública.

La asociación ha explicado que los militares ya no cuentan con el apoyo de unidades que han sido trasladadas desde otros puntos de España. También ha señalado que se han ido retirando progresivamente los puestos estáticos que se establecieron durante las fases más intensas de la crisis. Sin embargo, las patrullas continúan activas y sus integrantes siguen desempeñando tareas de vigilancia en un escenario que mantiene riesgos para su seguridad.

A esa situación se suma la carga de trabajo. ATME ha denunciado que las jornadas de servicio alcanzan en la mayoría de los casos las 24 horas y que, además, los militares deben atender las tareas propias de sus unidades. Los descansos entre patrullas tampoco responden a un calendario uniforme: dependen de las necesidades operativas y de la disponibilidad de cada unidad, según expone la asociación.

La asociación cuestiona asimismo la falta de información sobre los incentivos económicos extraordinarios anunciados para quienes participaron en el operativo de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hace meses pidió al Ministerio de Defensa que aclarase si habría pagos adicionales, qué criterios determinarían su reparto y qué controles garantizarían la transparencia, con el fin de evitar errores y reclamaciones posteriores por parte de los afectados.

Según ATME, Defensa respondió que se había calculado el coste de las necesidades de la operación y aprobado un suplemento de crédito. La compensación, añadió el Ministerio, se organizaría atendiendo al número de participantes y a la duración del despliegue, datos comunicados por las unidades y refrendados por el Jefe del Estado Mayor del Ejército. Para la asociación, esa explicación no ha despejado las dudas sobre el procedimiento.