El Gobierno destina 4.200 millones a inversión militar: del multimillonario PNT robusto a los cazas Eurofighter

El Gobierno de Pedro Sánchez está empezando a cumplir con los deberes que tenía pendientes en materia de Defensa. Se trata de aprobar los Programas Especiales de Modernización (PEM) del año 2026, con los que debería alcanzar el 2 por ciento del PIB de inversión en Defensa –una cifra lejana del 5 por ciento a la que debería encaminarse para cumplir con la OTAN– y que inició la pasaba semana al dar luz verde a nuevos programas navales.

El Consejo de Ministros ha aprobado en las últimas horas inversiones destinadas a mantener o aumentar las capacidades de las Fuerzas Armadas españolas por un valor ligeramente superior a los 4.200 millones de euros. Dos de ellos destacan especialmente y suman un pellizco muy destacado de la suma total de las compras aprobadas. Es el caso de los contratos para el PNT robusto y para la modernización de plataformas aéreas.

El contrato de mayor cuantía es el destinado al PNT robusto, que alcanza los 2.302,7 millones de euros. Se trata de un sistema tecnológico de posicionamiento, navegación y sincronización para garantizar de ubicación y tiempo exactos y blindados frente a fallos cibernéticos. Mientras que las plataformas tradicionales dependen exclusivamente de las señales GPS, la arquitectura robusta integra capas de protección adicionales que permiten una navegación ininterrumpida y una sincronización temporal perfecta cuando las señales GPS fallan.

Esta protección es un factor crucial en los escenarios de combate modernos. Actualmente, los adversarios utilizan de forma frecuente técnicas de guerra electrónica, como el bloqueo y la suplantación maliciosa de señales, para desorientar tropas o desviar misiles guiados. Un PNT robusto neutraliza por completo estas amenazas externas, permitiendo la coordinación precisa de drones, vehículos militares y sistemas tácticos en entornos hostiles fuertemente disputados.

El segundo contrato por cuantía aprobado está destinado a la modernización y el desarrollo evolutivo de las plataformas aéreas del Ejército del Aire y del Espacio, por un valor estimado de 1.438 millones de euros. Según explica el Gobierno, el contratista principal es Airbus Defence al ser la única que dispone de las capacidades para la ejecución de este expediente, circunscrito a los modelos de aeronaves de ala fija.

Pese a que el Ejecutivo no aporta en la referencia del Consejo de Ministros ningún dato más, se trata de un contrato en el que se debe incluir la actualización de capacidades y modernización de buena parte de los cazas Eurofighter Typhoon que están en servicio. Se trata exactamente de las unidades de las tranches o variantes 2 y 3. Las unidades de la variante o tranche 1 están operativas para su capacidad de actualización o modernización es casi nula.

El tercer contrato en cuantía económica es el destinado a la compra de munición de artillería de campaña de 155mm de alcance extendido por un valor de 269 millones de euros, mientras que el siguiente por volumen económico sería el destinado a dotar de vigilancia privada a varias instalaciones del Ministerio de Defensa y otros recintos militares, a los que se destinan 102,2 millones de euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado la extensión 3 del contrato del programa de compra de los helicópteros multipropósito MH-60 Romeo de la Armada por un valor de 37,9 millones de euros, así como la compra de material pirotécnico, de búsqueda y rescate, y de instrucción, por un valor estimado de 30 millones, y la adquisición de sonoboyas y sistemas de armas de patrullas marítima por valor de 20 millones de euros.

El último acuerdo relativo al Ministerio de Defensa ha sido aprobar una partida de 0,5 millones de euros destinados a la reparación de los torreones del edificio ED0024 de la base aérea de Armilla, del Ejército del Aire y el Espacio, a consecuencia de los terremotos ocurridos durante el pasado mes de agosto en la zona metropolitana de Granada.

Reprogramaciones económicos

El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, Presupuestos, Función Pública y Patrimonios, ha aprobado también la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros. El primero de ellos es el relacionado con los adelantos a la industria (Airbus Defence) con el programa del RPAS Euromale, aprovechando que el mismo lleva varios años de retraso.

De este programa están pendientes de adelanto un total de 782,8 millones de euros. De ellos, estaba previsto adelantar 335,7 millones este año 2026, 233,3 millones en el año 2027 y 213,7 millones en el año 2028. Ahora estos adelantos serán de la siguiente manera: 0 euros en 2026, 250 millones en 2027, 200 millones en el año 2028, 200 millones en el año 2029 y 132,8 millones en el año 2030.

También se ha aprobado la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros actuaciones relativas a la Red de Observatorios Robóticos del Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial, al sistema de autoprotección de los helicópteros de transporte pesado CH-47F y a diversos expedientes de infraestructuras, aunque no se dan detalles sobre los mismos.