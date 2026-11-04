El Mando del Ciberespacio de las Fuerzas Armadas avisa de que hay que prepararse para el peor escenario posible

El jefe del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCC), el vicealmirante Javier Roca, ha advertido este miércoles de que las Fuerzas Armadas deben prepararse para el peor escenario posible ante unas amenazas digitales cada vez más probables. Durante una intervención pública, ha señalado que el riesgo operativo de sufrir un ataque en este dominio es "mucho más probable" que el impacto de un misil.

Roca ha realizado estas declaraciones durante una mesa redonda celebrada en la jornada "El Ejército de Tierra y el campo de batalla inteligente", según informa EFE. El responsable militar ha alertado de que no es posible anticipar cómo ni contra quién tendrán que combatir las Fuerzas Armadas. Por ello, ha defendido la necesidad de adaptar su preparación a amenazas cambiantes y escenarios difíciles de prever.

Roca ha puesto el foco en la velocidad con la que está cambiando el entorno operativo y en el impacto de la inteligencia artificial. A su juicio, esta tecnología multiplica tanto las capacidades propias como las amenazas a un ritmo que supera al de grandes hitos militares del pasado, como la aparición de la artillería, el blindaje o la aviación. Esa aceleración obliga a revisar los planteamientos militares tradicionales.

El vicealmirante también ha reclamado autocrítica dentro de las Fuerzas Armadas. Ha recordado que el Mando Conjunto del Ciberespacio se creó en 2013, pero ha considerado que, más de una década después, todavía no se ha asumido plenamente la importancia de este dominio en las operaciones militares. Roca ha afirmado que el ciberespacio es un ámbito "muy complejo y exigente", aunque ha advertido de que esa dificultad no evita que un adversario pueda causar daños graves.

Una de sus críticas más contundentes se ha dirigido a la formación militar. "Estamos educando a nuestros soldados para un mundo que ya no existe", ha afirmado. Y ha añadido que, si dentro de 50 años los militares siguen siendo como los actuales, estarán abocados al fracaso. Con estas palabras, ha defendido la necesidad de adaptar la preparación de los efectivos a un escenario en el que las capacidades digitales tendrán un peso decisivo.

El jefe del Mando ha advertido además de la dependencia que tienen las operaciones terrestres de las redes y servicios digitales. Según ha explicado, la capacidad del Ejército de Tierra depende "casi por completo" de disponer de un acceso seguro, confiable y resiliente al ciberespacio. Entre los retos pendientes ha situado el desarrollo de ciberoperaciones con capacidades contrastadas y probadas en escenarios reales, más allá de ejercicios teóricos o entornos controlados.