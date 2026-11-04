El submarino S81 Isaac Peral hunde el viejo patrullero Infanta Elena con un solo torpedo en un ejercicio con fuego real

El submarino S-81 Isaac Peral, primero de la serie S-80, ha hundido en las últimas horas al antiguo patrullero Infanta Elena mediante el lanzamiento de un único torpedo durante el ejercicio naval SINKEX-26, desarrollado en aguas del Océano Atlántico. La Armada ha completado con éxito estas maniobras de fuego real, destinadas a comprobar las capacidades de combate del submarino y evaluar la preparación de su dotación en un escenario operativo.

El lanzamiento ha permitido demostrar una de las capacidades fundamentales del Isaac Peral: operar de forma discreta y atacar con precisión cuando la situación lo requiera. La Armada destaca que el valor de estos submarinos también reside en su capacidad de disuasión, ya que pueden patrullar sin ser detectados y neutralizar amenazas a larga distancia. Su presencia constituye así un elemento estratégico para la defensa de los espacios marítimos españoles.

El SINKEX-26 ha servido además para comprobar la integración del S-81 con otros medios de la Flota en un escenario próximo a una situación real de combate. Durante las maniobras se han evaluado los sistemas de armas y la coordinación de las capacidades navales y aeronavales participantes. La Armada considera que este tipo de ejercicios resulta fundamental para mantener unidades preparadas y garantizar una respuesta eficaz ante posibles amenazas.

El despliegue ha contado con las fragatas F105 Cristóbal Colón y F85 Navarra, el buque multipropósito A61 Carnota y el Buque de Acción Marítima (BAM) P43 Relámpago. También ha participado la Unidad de Buceadores de Medidas Contra Minas, junto a tres cazas AV-8B Harrier, un helicóptero de la 10.ª Escuadrilla y un dron Scan Eagle de la 11.ª Escuadrilla.

A estos medios se ha sumado un avión de vigilancia marítima del Ejército del Aire y del Espacio, completando un dispositivo conjunto de vigilancia, reconocimiento y combate. La actividad ha estado dirigida desde la mar por el capitán de navío Rafael Mira Calvo, comandante de la 41ª Escuadrilla de Escoltas, cuyo Estado Mayor ha embarcado en la fragata F85 Navarra para coordinar el desarrollo de las operaciones.