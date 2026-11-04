Siete empresas españolas se alían para desarrollar capacidades soberanas de protección de infraestructuras submarinas

Siete compañías españolas han unido sus capacidades para desarrollar SIPRIS, una iniciativa destinada a reforzar la vigilancia y protección de las infraestructuras submarinas. Indra, SAES, UTEK, Aragon Photonics, Iqua Robotics, FYLA y Sateliot han firmado este miércoles un memorando de entendimiento (MoU) en el marco de Euronaval 2026, la feria internacional de defensa naval que se celebra en París.

El proyecto pretende desarrollar una solución integral de vigilancia persistente capaz de observar y controlar el dominio submarino. Para ello, combinará tecnologías de inteligencia artificial, sensores, drones y sistemas de misión y comunicaciones. El objetivo es disponer de una visión integrada del entorno que permita detectar amenazas, inspeccionar infraestructuras críticas e identificar posibles anomalías.

Indra asumirá la coordinación del proyecto y la integración de todas las capacidades, además de definir la arquitectura global del sistema. La compañía aportará su familia de sistemas de misión naval SEADEF y su plataforma de inteligencia artificial IndraMind, destinada al procesamiento y explotación de datos. También incorporará capacidades de sistemas aéreos no tripulados (UAV).

El resto de las empresas aportará tecnologías especializadas. SAES contribuirá con sus conocimientos en acústica submarina, sensores acústicos y procesamiento avanzado de señales sónar, herramientas destinadas a detectar y clasificar amenazas bajo el agua. Su tecnología permitirá reforzar la capacidad de identificación de acontecimientos en un entorno especialmente complejo.

UTEK desarrollará sistemas no tripulados de superficie (USV) que ampliarán la cobertura del sistema y facilitarán las operaciones de vigilancia e inspección. Iqua Robotics se encargará de los sistemas no tripulados submarinos (UUV), que realizarán inspecciones de infraestructuras sumergidas y podrán detectar anomalías de forma automática.

La vigilancia se completará con las tecnologías de Aragon Photonics, especializada en sensores acústicos distribuidos mediante fibra óptica de alta fidelidad (HDAS). Estos sistemas permiten detectar acontecimientos acústicos a lo largo de decenas de kilómetros de redes submarinas de comunicaciones. FYLA aportará tecnologías de comunicaciones ópticas submarinas para facilitar el intercambio de información.

Sateliot incorporará las comunicaciones y los sistemas de información satelital necesarios para ampliar la cobertura y respaldar las operaciones distribuidas. La combinación de estas tecnologías permitirá conectar los diferentes elementos del sistema y avanzar hacia una vigilancia más amplia y coordinada.

La firma del memorando constituye el primer paso para desarrollar SIPRIS y articular un ecosistema industrial abierto a otras empresas, centros tecnológicos y actores de la industria nacional. El acuerdo facilitará demostraciones operativas y trabajos conjuntos de integración y validación antes de su llegada al mercado.