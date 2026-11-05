El drama crónico de las Fuerzas Armadas: un déficit de 23.000 efectivos y el desplome de las peticiones de ingreso

La falta de capital humano es el principal problema que arrastran las Fuerzas Armadas. No es un problema nuevo, sino que viene de largo. Se puede decir incluso que es una cuestión que ya está cronificada. Las cifras en este sentido son muy claras y ayudan perfectamente a dimensionar la realidad de la situación: existe un déficit de entre 13.000 y 23.000 militares en servicio activo.

Las cifras salen del último informe realizado por el Observatorio de la Vida Militar (OVM), un órgano colegiado adscrito a las Cortes Generales, que tiene entre sus cometidos la elaboración de un estudio anual sobre la condición de vida militar. El citado informe ha sido entregado en los últimos días en el Congreso de los Diputados, pero dormirá el sueño de los justos hasta que se constituya una nueva Comisión de Defensa tras conformarse la Cámara Baja post-29N.

Lo más preocupante es que este déficit de personal tiene lugar en un momento en el que uno de los objetivos del Ministerio de Defensa es ampliar la plantilla de las Fuerzas Armadas. Las cifras hechas públicas por el Gobierno hablan de aumentar en 20.000 efectivos en un periodo de una década (2025-2035), una cifra que parece prácticamente imposible a tenor de la realidad que muestra el estudio.

Lo más preocupante es la tendencia. Las Fuerzas Armadas han perdido 13.187 efectivos en activo en los últimos 16 años. El 1 de enero de 2010 había 130.039 militares. Este 1 de enero de 2026 la cifra era de 116.852 militares. Tan sólo en dos años no se han perdido efectivos y en ninguno de ellos el crecimiento ha sido superior al centenar y medo de militares. 2026 es uno de esos años con aumento, exactamente, de 113 efectivos respecto al 1 de enero de 2025.

Dentro de esos 116.852 militares que componían las FAS a 1 de enero de 2016, 72.795 pertenecía al Ejército de Tierra (62,30%), 20.625 a la Armada (17,65%), 20.439 al Ejército del Aire y el Espacio (17,49%) y 2.993 a los Cuerpos Comunes (2,56%). Para volver a dimensionar la falta de personal, por su horquilla más alta (23.000 efectivos) es equiparable a todo el personal en servicio actualmente en la Armada o el Ejército del Aire y el Espacio.

Se desploman las solicitudes de ingreso

Por si fuera poco, también se constata que hay un desplome en el número de solicitudes de ingreso en todas las escalas de las Fuerzas Armadas, lo que supone una pérdida drástica de la competencia por plaza. Un fenómeno que se repite en la última década. El análisis del informe enfrenta principalmente los datos ya consolidados de 2025 (los de 2026 están sin consolidar) con los del año 2024.

En lo que al acceso para la escala de oficiales se refiere, entre 2025 y 2024 hubo un descenso del 4,3 por ciento en el número de solicitudes pese al aumento del número de plazas ofertadas y el ratio de solicitantes/plaza descendió de 3,55 solicitantes/plaza en 2024 a sólo 3 solicitantes/plaza en el año 2025.

En la escala de suboficiales sucedió prácticamente lo mismo. Aumentaron el número de plazas ofertadas pero las solicitudes disminuyeron un 4,63 por ciento, quedándose incluso 15 plazas sin cubrir. El ratio de solicitantes/plaza fue de 4,63, casi la mitad del ratio solicitante/plaza que hubo en 2021, cuando se situó en 8,37.

Más de lo mismo en el acceso a la escala de tropa y marinería. Pese al aumento de plazas ofertadas, en 2025 hubo más de 4.000 solicitudes menos de ingreso que en 2024, descendiendo el ratio de solicitantes/plaza de 4,20 en el 2024 a 3,32 en 2025.

El informe del Observatorio de la Vida Militar cree que este desinterés de los jóvenes por labrarse un futuro en la profesión militar se relaciona directamente, según los análisis y estudios que han realizado, con factores como los bajos salarios que hay en todas las escalas respecto a posibles equivalentes civiles, los problemas de movilidad geográfica y las dificultades de conciliación.