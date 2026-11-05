¿Guerra electrónica contra Europa? La señal del GPS sufre distorsiones a gran escala en todo el flanco este de la OTAN

Una extensa oleada de interferencias en los sistemas de navegación por satélite ha afectado al flanco oriental de la OTAN, desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Los registros que se han estudiado corresponden al pasado martes 3 de noviembre y muestran importantes alteraciones de las señales GPS en varios países europeos fronterizos con Rusia, Bielorrusia y Ucrania. El fenómeno vuelve a poner el foco sobre la amenaza de la guerra electrónica.

Según informa Defence Blog, que cita un mapa publicado por ItaMilRadar, un proyecto italiano de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), las perturbaciones se dieron en toda la frontera oriental de la Alianza. La representación, elaborada con información de AirNav Radar, recoge las zonas donde las aeronaves notificaron una degradación de las señales GPS y otros sistemas de navegación por satélite durante esa jornada.

Yesterday's jamming map is particularly interesting. Virtually the entire eastern flank of NATO is affected by strong, geographically concentrated jamming along the eastern border. https://t.co/eOuqdyiepm — itamilradar (@ItaMilRadar) November 4, 2026

La franja de interferencias presenta una continuidad geográfica llamativa. Comienza en el sur del mar Báltico, atraviesa Lituania y el este de Polonia, alcanza Rumanía y Bulgaria y termina en las proximidades del mar Negro. Entre los puntos más afectados figuran la costa báltica, próxima al exclave ruso de Kaliningrado, las zonas fronterizas polacas con Bielorrusia y Ucrania, Moldavia y diferentes áreas del litoral búlgaro.

El mapa permite identificar las zonas donde los aviones experimentaron problemas para recibir correctamente las señales de navegación, pero no determina el origen de las emisiones que provocaron esas alteraciones. Esta distinción resulta fundamental: ningún Gobierno ha atribuido oficialmente a un responsable concreto el episodio del 3 de noviembre. Tampoco hay una confirmación de que todas las interferencias procedan de una única fuente.

El medio ucraniano Militarnyi también se ha hecho eco de este episodio y lo ha encuadrado en un contexto de creciente utilización de sistemas de guerra electrónica en el entorno de la invasión rusa de Ucrania. Una de las hipótesis que apunta es la actividad de los sistemas rusos de guerra electrónica desplegados en Kaliningrado y otras zonas próximas al territorio de la OTAN.

Estos equipos pueden bloquear las señales de navegación para proteger instalaciones militares y estratégicas frente a ataques con drones. De hecho, el trazado de las interferencias coincide con corredores utilizados por aparatos no tripulados rusos durante sus operaciones contra Ucrania. Sin embargo, esta coincidencia geográfica no demuestra la autoría rusa.

Defence Blog introduce además otra posibilidad: parte de las perturbaciones podría proceder de los propios sistemas antidrones empleados por los países aliados para neutralizar aparatos que se aproximan a su espacio aéreo. Estos equipos también pueden bloquear señales de navegación por satélite y afectar a las aeronaves que sobrevuelan las inmediaciones. La actividad electrónica podría, por tanto, tener distintos orígenes.

Las consecuencias potenciales van mucho más allá de los aparatos militares. La interferencia puede dificultar la navegación de aviones civiles, embarcaciones y otros vehículos que dependen de sistemas de posicionamiento por satélite. La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea distingue entre el jamming, que bloquea o degrada la señal auténtica, y el spoofing, que introduce señales falsas para engañar al receptor y proporcionarle coordenadas o datos horarios incorrectos.