Saab está desarrollando su propia IA para el combate aéreo y ya la ha dejado controlar un caza Gripen E

La compañía sueca Saab ha probado una inteligencia artificial capaz de controlar de forma autónoma un caza Gripen E en escenarios de combate aéreo más allá del alcance visual. Los ensayos han permitido comprobar que sus agentes de IA pueden pilotar un avión de combate operativo y ejecutar maniobras en situaciones simuladas de enfrentamiento, un avance que abre la puerta a nuevas formas de colaboración entre pilotos y sistemas autónomos.

El desarrollo forma parte de la apuesta de Saab por incorporar inteligencia artificial a la aviación militar. La empresa trabaja en agentes capaces de apoyar a los pilotos desde la cabina o de operar junto a ellos desde aeronaves no tripuladas, integradas en futuras formaciones de combate.

Según ha informado Defence Industry Europe, Saab ha desarrollado internamente tanto los agentes de inteligencia artificial como sus entornos de entrenamiento y las herramientas necesarias para su funcionamiento. La compañía considera que controlar toda esta tecnología le permite supervisar el comportamiento del software, verificar su seguridad e incorporar nuevas capacidades.

Las horas de entrenamiento simulado

Los agentes de IA se entrenan en la denominada Academia de Pilotos de Caza con IA de Saab, donde acumulan millones de horas de vuelo simuladas en diferentes escenarios operativos. Durante este proceso, sus decisiones se evalúan repetidamente en función de objetivos previamente definidos, lo que permite probar tácticas y mejorar su capacidad de respuesta antes de trasladar el software a las pruebas en vuelo.

"No solo hemos creado nuestros propios agentes de IA, sino que también los hemos puesto a prueba en vuelo", ha afirmado Peter Nilsson, director de Programas Avanzados del área de Aeronáutica de Saab. "Esto demuestra nuestra capacidad para desarrollar agentes de IA que pueden integrarse en aviones de combate operativos".

La empresa asegura que las pruebas han validado el funcionamiento de estos sistemas en escenarios de combate más allá del alcance visual, conocidos como BVR (Beyond Visual Range). Este tipo de enfrentamientos se produce cuando los pilotos deben detectar y atacar objetivos que no pueden ver directamente, utilizando sensores y sistemas de armas de largo alcance.

Un nuevo software

Uno de los elementos que facilita estos ensayos es la arquitectura del Gripen E, diseñada para permitir la integración de nuevas capacidades mediante actualizaciones de software. Según Saab, esta característica permite incorporar y ejecutar agentes de inteligencia artificial en un caza operativo sin tener que recurrir a una aeronave experimental específica.

La compañía sostiene que este planteamiento también reduce los tiempos de desarrollo. La infraestructura de entrenamiento puede reutilizarse para incorporar nuevas misiones, escenarios y plataformas, sin necesidad de reconstruir todo el sistema desde cero.

Una red de aviones

La compañía sueca considera que el futuro de la aviación militar dependerá cada vez más de la cooperación entre distintas plataformas. "El futuro del combate aéreo no estará definido por plataformas individuales que actúen de forma aislada, sino por redes de sistemas tripulados y no tripulados que trabajen juntos como una fuerza coordinada", ha señalado Nilsson.

El directivo también ha destacado la importancia de controlar toda la tecnología empleada en estos desarrollos: "Al ser propietarios de toda la pila tecnológica, estamos desarrollando las capacidades necesarias para ese futuro".