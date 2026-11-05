Santa Bárbara Sistemas inaugura en Sevilla un centro pionero en fabricación aditiva militar

Santa Bárbara Sistemas ha puesto en marcha su nuevo Centro de Excelencia en Fabricación Avanzada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), una instalación que funciona a pleno rendimiento desde septiembre y que integra diseño, fabricación, ensayos, validación y certificación de componentes militares. El objetivo es reforzar el sostenimiento de los vehículos de las Fuerzas Armadas, acelerar la producción de repuestos y reducir los problemas de obsolescencia.

La nueva infraestructura cuenta con más de 100 procesos de fabricación cualificados, cuatro tecnologías de impresión y cinco sistemas de posprocesado. Sus capacidades permiten trabajar con materiales metálicos y poliméricos, fabricar geometrías complejas y producir componentes bajo demanda o en series cortas. El centro dispone de más de 2.000 metros cuadrados y está preparado para prestar apoyo a ocho líneas de producto.

Una de las principales aplicaciones de estas tecnologías será el mantenimiento de plataformas militares como los vehículos Pizarro, Piranha y Leopardo, además del sistema de artillería SIAC. La fabricación aditiva permitirá disponer de componentes cuya adquisición puede resultar complicada por su antigüedad o por las dificultades de suministro. No obstante, cada pieza debe superar los correspondientes procesos de cualificación y validación.

La instalación integra todas las fases del proceso industrial, desde el diseño y la ingeniería hasta la fabricación y los ensayos en condiciones representativas de uso. Cuenta con un catálogo digital de piezas certificadas, con sistemas de trazabilidad y protección de la propiedad intelectual y de los datos técnicos. También dispone de un área específica para verificar componentes, que la compañía presenta como única en Europa.

El interés por estas capacidades ha trascendido el ámbito nacional. Santa Bárbara Sistemas ha organizado unas jornadas técnicas en las que ha recibido a representantes de seis ejércitos del entorno OTAN, que han podido conocer las posibilidades del centro e intercambiar experiencias sobre fabricación avanzada. La compañía considera que estas tecnologías pueden contribuir a reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro y garantizar el mantenimiento de los sistemas militares durante toda su vida operativa.

El proyecto se ha desarrollado con la colaboración de las empresas españolas SMARTPM, especializada en digitalización y automatización industrial, y Novaindef, que aporta conocimiento técnico en fabricación avanzada. En aproximadamente un año, la iniciativa ha pasado de una fase piloto a convertirse en una capacidad industrial operativa. Esta cooperación busca incorporar nuevas tecnologías a la industria nacional de defensa y ampliar sus posibilidades de producción y sostenimiento.

La puesta en marcha del centro forma parte de un programa de modernización industrial más amplio. Santa Bárbara Sistemas prevé superar los 25 millones de euros de inversión acumulada en su planta de Alcalá de Guadaíra durante los próximos tres ejercicios. La compañía también ha ejecutado inversiones por valor de 21 millones de euros en los dos últimos años en el conjunto de sus instalaciones, destinadas a modernizar equipos y optimizar sus capacidades productivas.

Con esta apuesta, Santa Bárbara Sistemas pretende reforzar su capacidad para responder a las necesidades de las Fuerzas Armadas y reducir la dependencia de los suministros tradicionales de repuestos. La fabricación avanzada abre nuevas posibilidades para reparar, modernizar y prolongar la vida útil de los vehículos militares, aunque su aplicación exige garantizar que cada componente cumple los requisitos técnicos y de seguridad establecidos para su utilización.