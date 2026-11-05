Tres asociaciones de militares juntan a PP, PSOE y Vox para hablar de los problemas de las Fuerzas Armadas ante el 29N

Tres asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas han celebrado un encuentro-debate con representantes políticos de PP, PSOE y Vox para abordar los principales problemas que afectan a los militares. La reunión, que se ha celebrado este jueves en Madrid, ha permitido conocer las propuestas de las tres formaciones políticas ante la próxima convocatoria electoral del 29N y sus planteamientos sobre el futuro de la profesión militar.

Las asociaciones organizadoras han sido ASFASPRO (Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas), AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles) y UMT (Unión de Militares de Tropa). Los tres políticos que han participado han sido Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, en representación del PP, José Antonio Rodríguez Salas, en representación del PSOE, y Alberto Asarta Cuevas, por parte de Vox.

Los representantes políticos han abordado seis cuestiones consideradas fundamentales por las asociaciones militares, entre ellas el reconocimiento de la profesión militar como profesión de riesgo –lo que da acceso a unas condiciones de jubilación más beneficiosas–, la mejora de las retribuciones y la modificación de las principales normas que regulan las condiciones profesionales y laborales de los militares.

Uno de los puntos de mayor coincidencia ha sido la declaración de la profesión militar como profesión de riesgo. Los tres representantes políticos se han mostrado favorables a esta reivindicación, que las asociaciones consideran esencial para reconocer las especiales características del servicio en las Fuerzas Armadas. También han coincidido en la necesidad de incrementar las retribuciones del personal militar, aunque han expuesto diferentes matices.

Sin embargo, las mayores diferencias han surgido en torno a la reforma del marco legislativo que regula la profesión militar. Las asociaciones reclaman cambios en la Ley 39/2007, de la carrera militar; la Ley 8/2006, de Tropa y Marinería; la Ley 26/1999, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica, y la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Los partidos han mantenido posiciones diversas sobre estas modificaciones.

ASFASPRO, AUME y UMT consideran que la próxima legislatura debe servir para llevar a cabo reformas de calado, sin complejos ni aplazamientos, que permitan dignificar la profesión militar. Las asociaciones advierten de que los militares ocupan los últimos puestos dentro de la Administración y se encuentran en una situación desfavorable cuando se comparan sus condiciones profesionales y económicas con otros militares del entorno europeo.