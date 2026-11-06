Hito de las Fuerzas Armadas españolas en Rumanía: un helicóptero NH90 despega en alerta para interceptar drones rusos

La presencia de drones o sistemas aéreos no tripulados está causando problemas de seguridad aérea en buena parte de los países del flanco oriental de la OTAN y la Unión Europea. Es por ello que la Alianza Atlántica está desplegando rotaciones en estos países para ayudarles a proteger sus cielos. En ese contexto se encuentra un destacamento aéreo español en Rumanía, compuesto por cazas F18 y, desde hace poco, también con helicópteros NH90.

Dos de estos helicópteros han sido activados en las últimas horas para, por primera vez, salir enalerta a identificar a los drones no identificados que se aproximaban al espacio aéreo rumano. Los aparatos españoles recibieron la orden de las autoridades locales y despegaron desde la base aérea Mihail Kogălniceanu, en Constanza. Finalmente, los drones desaparecieron antes de que fuese necesario proceder a su neutralización y los NH-90 regresaron a la base.

La intervención constituye un hito para las Fuerzas Armadas españolas, ya que supone el primer Alpha Scramble realizado por un helicóptero español desplegado en una misión internacional de la OTAN. Este procedimiento consiste en activar y movilizar rápidamente los medios aéreos que permanecen en alerta para responder ante una amenaza. Hasta ahora, este tipo de misiones de reacción inmediata se asociaban principalmente a los aviones de combate.

La incorporación de los NH90 ha permitido ampliar las capacidades de vigilancia y protección del espacio aéreo aliado frente a las nuevas amenazas, según ha explicado el teniente coronel Alberto B. Calvo López, jefe del destacamento Paznic, desplegado en Rumanía, quien ha destacado que estos helicópteros no sustituyen a los aviones de combate F18, sino que complementan sus capacidades.

En concreto, los helicópteros ofrecen una respuesta especialmente útil frente a objetivos que vuelan a baja cota, a poca velocidad o presentan comportamientos menos convencionales. Los F-8, por su parte, aportan mayor velocidad, alcance, potencia de sensores y capacidad de reacción inmediata frente a determinadas amenazas. Esta combinación permite adaptar la respuesta militar a un escenario en el que los drones representan un desafío creciente.

El destacamento español Paznic participa en la operación "Esfuerzo Persistente" (Persistent Effort, en inglés) de la OTAN para contribuir a la protección del espacio aéreo aliado, especialmente ante las tensiones en el mar Negro fruto de la invasión rusa de Ucrania. El contingente está integrado por unos 200 aviadores del Ejército del Aire y del Espacio y opera desde la base rumana de Mihail Kogălniceanu con cazas F18 y helicópteros NH90.

Los últimos datos facilitados por el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) detallan que este destacamento ya ha realizado un total de 37 salidas en alerta o Alpha Scramble desde que están desplegados, de los que 36 han sido con cazas F18 y una con helicópteros NH90. El pasado 16 de agosto tuvieron incluso que derribar un dron por orden de las autoridades rumanas.