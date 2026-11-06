Noruega, Finlandia y Polonia preparan a sus poblaciones para la guerra con Rusia

Noruega ha declarado 2026 como el año de la "defensa total", una propuesta que involucra a las Fuerzas Armadas, al Gobierno, las empresas y la ciudadanía en la defensa del país. Mientras tanto, el 85% de la población apoya el mantenimiento del servicio militar obligatorio.

Según ha adelantado Bild, la Guardia Nacional de Noruega, Heimevernet, cuenta con más de 40.000 reservistas, mientras que las Fuerzas Armadas tienen alrededor de 23.000 miembros. Así, la Guardia Nacional está integrada por civiles que reciben entrenamiento militar anual.

En septiembre, Oslo acogió el mayor ejercicio anual de Heimevernet, en el que participaron 5.000 personas. Noruega también cuenta con 19.000 refugios con capacidad para albergar a más de la mitad de su población de 5,5 millones de habitantes.

Por otro lado, cada año, alrededor de 45.000 reservistas reciben entrenamiento en Finlandia. Practican combate urbano, operaciones con drones y asistencia médica a los heridos. El país también organiza cursos de defensa voluntarios para civiles. En uno de los últimos ejercicios, más de 2.000 participantes realizaron prácticas sobre cómo responder a ciberataques, cortes de energía y la amenaza de ataques con misiles.

Asimismo, Finlandia también cuenta con unos 50.500 refugios con una capacidad total para 4,8 millones de personas. Muchos se utilizan en tiempos de paz como polideportivos, aparcamientos y otros locales. En caso de emergencia, deben estar listos para su uso en un plazo de 72 horas.

En el caso de Polonia, el Gobierno ha puesto en marcha el programa wGotowości (Listos), que ofrece sesiones de entrenamiento voluntarias los fines de semana. Los participantes aprenden habilidades militares básicas y procedimientos de evacuación. En las primeras semanas tras el lanzamiento de la iniciativa, se inscribieron 18.000 personas.

También, los militares polacos imparten los cursos Trenuj z wojskiem —Entrenamiento con los militares—. En estos entrenamientos, los civiles reciben instrucción en el manejo de armas, así como el uso de granadas de entrenamiento. En algunas ciudades, los organizadores han implantado listas de espera debido a la cantidad de solicitudes.

Y es que la formación militar, además, se ha introducido en las escuelas polacas. Los alumnos aprenden primeros auxilios, técnicas de supervivencia y comienzan a recibir entrenamiento con armas de fuego a los 14 años. En la ciudad de Iłża, por ejemplo, los alumnos de noveno grado practican con armas de fuego.