Rafael presenta el dron kamikaze L-Spike, que puede ser lanzado desde sus lanzaderas de misiles Spike

La compañía israelí Rafael ha presentado su nueva familia de armas merodeadoras L-Spike, diseñada para complementar los sistemas de misiles de precisión Spike que utilizan fuerzas armadas de 48 países. La principal ventaja, según la compañía, es que los operadores podrán incorporar esta capacidad sin tener que reemplazar sus lanzadores actuales.

Según ha adelantado Defence Industry Europe, la presentación se ha realizado durante la 21.ª reunión del Club de Usuarios de Spike, celebrada en Larnaca (Chipre) y organizada por la Guardia Nacional chipriota. El encuentro ha reunido a más de 200 participantes de 23 países, entre representantes militares y miembros de la industria de defensa.

Rafael plantea la familia L-Spike como un complemento de los misiles de precisión que ya emplean sus clientes. Desde la compañía sostienen que los usuarios podrán mantener los lanzadores existentes e incorporar las nuevas armas merodeadoras, aprovechando además los servicios de formación, asistencia técnica e intercambio de conocimientos operativos que ofrece el fabricante.

Ran Kaplan, vicepresidente de Rafael y director de su Dirección de Sistemas de Armas Tácticas de Precisión, ha explicado que el desarrollo responde a la evolución de las necesidades de los operadores. "La familia Spike continúa evolucionando junto con sus usuarios", ha afirmado. Según Kaplan, la presentación de L-Spike a la comunidad internacional supone un paso para combinar la experiencia acumulada durante décadas con nuevas capacidades de merodeo destinadas a responder a los cambios en el campo de batalla.

Las armas merodeadoras son sistemas no tripulados que pueden permanecer durante un tiempo en una zona antes de atacar un objetivo.

La presentación de L-Spike coincide con la expansión internacional de la familia de misiles Spike. Desde la compañía indican que el sistema está presente actualmente en 48 países, después de incorporar cuatro nuevos clientes desde la anterior reunión del club de usuarios.

Rafael aprovecha estos encuentros para mantener el contacto con los operadores, compartir experiencias y recoger información sobre las necesidades de las fuerzas armadas que emplean sus sistemas.

El crecimiento de la base internacional de clientes también lo han impulsado las inversiones industriales de Rafael y EuroSpike, la empresa conjunta formada por Diehl Defence, Rheinmetall Electronics y Rafael. EuroSpike se encarga de las ventas, el marketing y la gestión del programa Spike en Europa. Ambas compañías están reforzando la capacidad de fabricación y la cadena de suministro para atender la demanda de los operadores actuales.

Kaplan ha asegurado que la familia Spike cuenta actualmente con 13 líneas de producción en todo el mundo. Asimismo, ha vinculado esta estructura industrial a la cooperación con los países usuarios y al compromiso de Rafael con la producción local. "Rafael y EuroSpike están invirtiendo en líneas de producción de Spike para ampliar aún más la capacidad de fabricación, fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro y responder con mayor rapidez a la evolución de la dinámica del mercado", ha comentado.

Foro internacional

El Club de Usuarios de Spike se fundó en 2003 por iniciativa de los países que empleaban estos sistemas. Desde entonces, celebra reuniones anuales para intercambiar información sobre el uso operativo de los misiles, las tareas de mantenimiento y los programas de formación.

El encuentro de Larnaca ha planteado sesiones dedicadas tanto a las experiencias de las fuerzas armadas como a los desarrollos industriales y tecnológicos. El teniente general Neophytos Pachoulides, subcomandante de la Guardia Nacional de Chipre, ha destacado la utilidad de este foro para trasladar las experiencias de unos ejércitos a otros y mejorar los procedimientos de sus unidades. Así, ha apuntado que "nos ayuda a aprender de otras fuerzas armadas, aplicar lecciones útiles a nuestros propios requisitos tácticos y crear un mecanismo de retroalimentación directa".