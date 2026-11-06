Ucrania dispara su eficiencia en defensa aérea: 91% de eficacia frente a drones kamikaze

Ucrania ha logrado interceptar cerca del 91% de los drones de ataque y municiones merodeadoras lanzados por Rusia durante una semana, según los datos difundidos por el Estado Mayor ucraniano. El resultado refleja el avance de las capacidades antidrones de Kiev frente a unos sistemas que Moscú ha utilizado de forma habitual para golpear posiciones militares, equipos y líneas logísticas cerca del frente.

Según informa Hartpunkt, entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre las fuerzas rusas desplegaron 7.947 aparatos de los modelos Lancet y Molniya. De ellos, 7.225 habrían sido derribados por las defensas ucranianas, lo que supone una tasa de interceptación próxima al 91%. Las cifras proceden del Estado Mayor de Ucrania y no se acompañan de un desglose sobre los medios empleados para neutralizar cada aparato.

La mejora de los resultados supone un desafío para dos tipos de armamento que durante mucho tiempo han sido herramientas importantes del Ejército ruso para atacar objetivos próximos a la línea de combate. La defensa ucraniana estaría consiguiendo reducir notablemente el impacto de estos sistemas, aunque los datos disponibles corresponden a un periodo de observación de solo siete días.

Más de 1.100 ataques diarios con drones

El volumen de operaciones rusas fue especialmente elevado durante esos días. Según las estimaciones recogidas por Hartpunkt, Moscú llegó a realizar más de 1.100 ataques diarios con este tipo de armamento. Solo el 30 de octubre habría empleado 1.609 sistemas de munición merodeadora.

El Estado Mayor ucraniano subrayó que la batalla contra los drones no se limita a las ciudades y localidades del interior, donde también se interceptan aparatos Shahed convencionales y propulsados a reacción. La lucha se desarrolla igualmente en el frente, donde la protección frente a estos ataques resulta determinante para mantener las posiciones, defender las zonas fronterizas y proteger a la población civil.

El coste de los drones rusos

La capacidad de interceptación también pone el foco en la relación entre el coste de estos aparatos y su eficacia en el campo de batalla. Según Serhii Flash Beskrestnov, experto ucraniano en drones y antiguo asesor del ministro de Defensa de Ucrania, el precio de un Molniya Strike básico se situaba en torno a los 1.500 dólares en mayo de 2026.

En el caso de los Lancet, el coste por unidad podría alcanzar los 68.000 dólares, de acuerdo con las estimaciones citadas por el medio alemán. Ambos sistemas se han consolidado como armas de ataque a distancia utilizadas en grandes cantidades tanto por Rusia como por Ucrania.

La elevada tasa de interceptación ucraniana cuestiona la eficacia de unos sistemas que en ocasiones se han presentado como una alternativa a la artillería convencional. No obstante, una cifra global de derribos no basta por sí sola para determinar su rendimiento real ni la eficiencia económica de las operaciones.

Para realizar una evaluación más precisa sería necesario disponer de información adicional sobre las zonas en las que se producen los ataques, los medios y efectivos empleados para interceptarlos y los resultados durante un periodo más prolongado. Aun así, si los datos difundidos por Kiev son correctos, apuntan a una mejora significativa de las capacidades ucranianas para contrarrestar las amenazas de los drones rusos.