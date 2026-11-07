La Unión Europea presiona a Sudán para que aclare si usó armas químicas durante su guerra civil

Las sospechas sobre el empleo de armas químicas por parte del Ejército de Sudán durante la guerra civil han llegado hasta la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), con sede en La Haya. La Unión Europea ha reclamado a las autoridades de Sudán que actúen con transparencia y ofrezcan explicaciones sobre las denuncias de utilización de sustancias tóxicas en sus operaciones militares.

El asunto sigue abierto en el Consejo Ejecutivo de la organización internacional, integrado por 41 estados encargados de supervisar el cumplimiento de la Convención sobre las Armas Químicas. Las respuestas presentadas por Jartum no han cerrado el expediente y distintos países reclaman que se esclarezcan los hechos. El tratado internacional prohíbe el desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de este tipo de armamento.

Las acusaciones han cobrado fuerza después de que un grupo de especialistas en armas químicas reclamara una investigación sobre las actuaciones de las fuerzas armadas sudanesas. Entre ellos se encuentra Gregory Koblentz, director del programa de estudios de biodefensa de la Universidad George Mason, que ha participado en una iniciativa impulsada por el Centro para el Control de Armas y la No Proliferación.

Los expertos aseguran que existen informaciones y materiales que apuntarían al uso de cilindros cargados con gas cloro en, al menos, dos ataques registrados en septiembre de 2024. También alertan de la presunta fabricación de bombas aéreas diseñadas para dispersar esta sustancia tóxica. De confirmarse, estos hechos supondrían una grave vulneración de las obligaciones asumidas por Sudán en materia de prohibición de armas químicas.

El material recopilado para respaldar estas denuncias incluiría unos 150 archivos, entre documentos, fotografías, vídeos y grabaciones de audio. La documentación describiría actividades relacionadas con el desarrollo y la producción de municiones químicas durante un periodo de seis meses de 2024. Los especialistas consideran que la OPAQ debe poder examinar estos materiales para comprobar su autenticidad y determinar qué ocurrió.

Los expertos han pedido además a Estados Unidos que garantice los recursos necesarios para que la organización internacional pueda llevar a cabo las inspecciones y verificaciones que considere oportunas. La presión para esclarecer las denuncias también procede de África. Países como Sudáfrica, Mauritania, Chad o Benin han exigido que se aclare si su usó o no armas químicas en la guerra civil sudanesa.

Estas iniciativas se amparan en el artículo IX de la Convención sobre las Armas Químicas, que permite a los Estados firmantes solicitar explicaciones cuando existen dudas sobre el cumplimiento del tratado. El mecanismo contempla distintos procedimientos para esclarecer posibles incumplimientos, pero la presentación de estas solicitudes no significa que se haya demostrado una infracción.

Las denuncias se producen por la guerra civil que comenzó en abril de 2023 entre el Ejército regular, dirigido por el general Abdel Fattah al Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido. El conflicto ha provocado desplazamientos masivos, destrucción de infraestructuras y una grave crisis alimentaria. Además, expertos africanos advierten de que la prolongación de los combates amenaza la estabilidad de Sudán y puede extender la inseguridad al Cuerno de África.