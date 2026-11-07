Reino Unido dice que tendrá disponible el kit antiincendios del A400 para la temporada de incendios 2027

La Royal Air Force (RAF) está adquiriendo los primeros sistemas modulares de extinción de incendios para equipar los aviones A400M Atlas. Según ha adelantado UK Defence Journal, el kit antiincendios estará disponible para hacer frente a la temporada de incendios forestales de 2027.

Ben Obese-Jecty, diputado conservador por Huntingdon, ha preguntado cuántos kits se comprarán, cuándo estarán completamente capacitados los equipos, qué evaluación se ha realizado sobre la disponibilidad del kit y si estará disponible de forma permanente antes de julio de 2027.

Luke Pollard, secretario de Estado de Preparación para la Defensa e Industria, ha explicado: "La Real Fuerza Aérea está adquiriendo los primeros sistemas modulares de extinción de incendios para el avión A400M Atlas, con el fin de mejorar la capacidad del Reino Unido para responder a incendios forestales graves. Los kits estarán disponibles para la temporada de incendios forestales de 2027 y suponen un importante primer paso hacia la instauración de una capacidad militar propia de extinción aérea de incendios en el Reino Unido".

El primer ministro, Andy Burnham, anunció el mes pasado en la Cumbre de Resiliencia ante Incendios Forestales que los helicópteros Chinook y los aparatos A400M de la RAF estarán equipados para la lucha contra incendios y se desplegarán cuando sea necesario. Fue la primera vez que aeronaves militares se utilizarán para combatir incendios forestales en el Reino Unido. Burnham dijo que "las aeronaves militares estarán listas para ayudar a combatir los incendios forestales desde el aire". El ministro de Defensa, Wes Streeting, afirmó que "la defensa intensificará sus esfuerzos para brindar mayor apoyo a nuestros servicios de emergencia".

Los helicópteros Chinook realizaron diversas pruebas de extinción de incendios en Chipre durante el ejercicio Ifestos en mayo, donde combatieron un incendio simulado en el Bosque Nacional de Machairas, cerca de Nicosia. Por su parte, Francia se convirtió en el primer país en utilizar A400M para apagar incendios en un entorno real en julio gracias a la utilización de un kit de carga y descarga que permite soltar alrededor de 22 toneladas de retardante de fuego.