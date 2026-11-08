Alemania busca una aplicación con apoyo de IA para batir internet en busca de información sensible y de inteligencia

La Bundeswehr, Fuerzas Armadas alemanas, pretende adquirir una nueva herramienta informática denominada Internet Reconnaissance para mejorar sus capacidades de Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT). El sistema permitirá recopilar, analizar y visualizar información disponible públicamente en Internet mediante tecnologías de inteligencia artificial, con el objetivo de facilitar el trabajo de los analistas militares y acelerar la evaluación de posibles amenazas.

Según informa Hartpunkt, la adquisición se tramitará a través de BWI GmbH, una empresa propiedad al 100% del Gobierno federal alemán y encargada de prestar servicios tecnológicos a las Fuerzas Armadas. La herramienta no se limitará al análisis de textos, sino que también deberá ser capaz de procesar automáticamente imágenes y vídeos. De esta manera, la Bundeswehr pretende mejorar su conocimiento de la situación y reforzar la seguridad de sus tropas mediante una evaluación más rápida y precisa de la información disponible en la red.

La propuesta económica será examinada por la Comisión de Presupuestos del Bundestag durante la próxima semana. Según el orden del día publicado por este órgano parlamentario, la iniciativa contempla una partida de 25 millones de euros. Sin embargo, la contratación de un acuerdo marco de cinco años con BWI requeriría aproximadamente 50 millones de euros, según la información publicada por el medio alemán.

La Inteligencia de Fuentes Abiertas adquiere mayor importancia

La iniciativa responde al creciente volumen de información sobre actividades militares, conflictos y amenazas que se difunde a través de Internet y las redes sociales. Para las Fuerzas Armadas, estos espacios se han convertido en fuentes relevantes de información que pueden complementar los procedimientos tradicionales de inteligencia.

La inteligencia de fuentes abiertas consiste en recopilar y analizar información obtenida legalmente de fuentes de acceso público. Entre ellas figuran publicaciones en redes sociales, noticias, fotografías, vídeos, registros y bases de datos disponibles en Internet.

La nueva herramienta pretende automatizar parte de este proceso mediante inteligencia artificial, facilitando la clasificación y evaluación de grandes cantidades de información. La capacidad de analizar también material audiovisual resulta especialmente relevante, ya que fotografías y vídeos publicados en Internet pueden aportar información sobre movimientos de tropas, equipamiento militar, infraestructuras o acontecimientos en zonas de conflicto.

Sin embargo, la información obtenida mediante OSINT no debe interpretarse de forma aislada. Para reducir el riesgo de errores y conclusiones equivocadas, los resultados deberán contrastarse con otras disciplinas de inteligencia, como la inteligencia de señales (SIGINT), el reconocimiento electrónico, la inteligencia de imágenes y la información obtenida mediante fuentes humanas.