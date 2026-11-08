MOE, EZAPAC y FGNE: las unidades de operaciones especiales españolas se adiestran juntas para la guerra del futuro

En una operación especial, el primer movimiento no siempre se produce en el terreno. Antes hay que reunir información, coordinar unidades y decidir cómo actuar. Ese trabajo, mucho menos visible que una incursión, está en el centro de SOFEX-26, el principal ejercicio anual de adiestramiento del Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE), que reúne a las unidades de élite de los tres Ejércitos españoles.

El Mando de Operaciones Especiales (MOE) del Ejército de Tierra, la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) de la Armada y el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) del Ejército del Aire y del Espacio participan durante diez días en estas maniobras, dirigidas por el MCOE bajo el mando del general de división de Infantería de Marina Ángel Herrezuelo. El objetivo es mejorar la integración y la interoperabilidad de estas fuerzas.

SOFEX-26 se desarrolla en escenarios costeros y de interior de la geografía española y está concebido para poner a prueba el planeamiento, el mando y la conducción de operaciones complejas. Además de las unidades principales, participan capacidades de apoyo y elementos operacionales y tácticos de los Ejércitos y la Armada. La coordinación entre todos ellos resulta esencial para actuar como una estructura conjunta en condiciones exigentes.

El ejercicio incorpora helicópteros para facilitar la inserción y extracción de los equipos, así como sistemas no tripulados y plataformas de control remoto de nivel operacional y táctico. Estos medios amplían las capacidades integradas en las misiones y obligan a coordinar los distintos apoyos. Desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) no han detallado los escenarios concretos, pero han subrayado la integración de diferentes capacidades militares.

Las maniobras se organizan en tres etapas. La primera se centra en la preparación y el planeamiento desde los puestos de mando, mediante ejercicios CPX (Command Post Exercise). Después llega el entrenamiento cruzado o cross-training, pensado para que los equipos de distintas unidades trabajen juntos, conozcan sus procedimientos y mejoren la coordinación antes de pasar a las actividades sobre el terreno en una fase específica.

La última fase será el LIVEX (Live Exercise), en la que se ejecutarán misiones diseñadas a partir de los objetivos fijados durante el planeamiento. Los participantes tendrán que obtener y explotar inteligencia, analizar información y ajustar la planificación en tiempo real. El ejercicio contempla supuestos vinculados a crisis urgentes y amenazas emergentes, con escenarios cambiantes que pondrán a prueba la respuesta de las unidades y sus mandos.

El MCOE dirige SOFEX-26 desde la Base de Retamares, en Madrid, con el apoyo de otras instalaciones militares, entre ellas la Base Naval de Rota, en Cádiz. Más allá de reunir a las tres principales unidades de operaciones especiales, el ejercicio busca comprobar que pueden integrarse con los medios de apoyo y actuar bajo una planificación común. La finalidad es reforzar la capacidad conjunta ante misiones exigentes.