Polonia blinda su frontera rusa con Kaliningrado para evitar infiltraciones y sabotajes

Polonia ha activado una operación especial de seguridad a lo largo de su frontera con la región rusa de Kaliningrado ante el temor a posibles actos de sabotaje y otras acciones hostiles. El dispositivo cuenta con la participación de la Policía, el Ejército, la Guardia Fronteriza y los servicios de inteligencia, que trabajan de forma coordinada para proteger las zonas fronterizas.

La operación se desarrolla en las regiones de Varmia y Masuria y Podlaquia. Las autoridades han establecido además un centro de coordinación específico en la sede de la Policía Nacional polaca para supervisar el despliegue y centralizar la información de los distintos cuerpos.

Según ha informado el medio especializado Militarnyi, el jefe de la Policía polaca, Marek Boroń, anunció el operativo durante una entrevista con la emisora RMF FM. El responsable policial explicó que la decisión responde a la amenaza de sabotajes y a las actividades de los servicios de inteligencia extranjeros.

Actividades híbridas procedentes del Este

"Esto está directamente relacionado con actos de sabotaje y otras formas de perturbación que se producen en nuestro país, así como con actividades híbridas hostiles llevadas a cabo por servicios de inteligencia del Este. Debemos proteger a los residentes de las zonas fronterizas y las instalaciones locales de cualquier amenaza potencial", declaró Boroń.

El responsable policial no ofreció detalles concretos sobre las actuaciones que se están llevando a cabo ni sobre los objetivos específicos del dispositivo. La operación mantiene un carácter confidencial, por lo que las autoridades no han difundido información adicional sobre su alcance.

A finales de octubre, los servicios de seguridad polacos recibieron advertencias de la inteligencia militar y de los servicios de inteligencia de países aliados sobre posibles intentos de sabotaje en la frontera con Rusia. Estas alertas llevaron a reforzar la vigilancia en una zona especialmente sensible por su proximidad al territorio ruso de Kaliningrado. El operativo también busca proteger a los habitantes de las localidades fronterizas y las infraestructuras de la región frente a acciones que puedan alterar su funcionamiento.

La operación policial coincide con otros planes de Varsovia para aumentar su presencia militar en la frontera con Kaliningrado. Polonia prevé reorganizar la 4.ª Brigada de Defensa Territorial de Varmia y Masuria para transformarla en una Brigada de Defensa Fronteriza antes de que termine el año. La nueva unidad tendrá como responsabilidad principal proteger el límite polaco con la región rusa.