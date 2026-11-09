Airbus realiza el primer vuelo del transporte militar C295 ensamblado en Sevilla

La factoría aeronáutica de Airbus ha completado con éxito el primer vuelo de prueba del aparato inaugural del pedido de 18 unidades del modelo C295 formalizado por el Ministerio de Defensa. Este bimotor, ensamblado íntegramente en las instalaciones sevillanas de San Pablo, iniciará de manera inmediata su transferencia a la base aérea salmantina de Matacán para integrarse en la estructura operativa nacional.

El avión que acaba de finalizar sus pruebas de navegación corresponde a la configuración de transporte táctico y formación avanzada, destinado a reemplazar a los veteranos CN235. La aeronave ofrece prestaciones clave para las Fuerzas Armadas, al poder trasladar a 70 soldados plenamente equipados o medio centenar de paracaidistas, además de operar con soltura en pistas no asfaltadas, realizar lanzamientos de carga pesada y desempeñar misiones urgentes de evacuación sanitaria.

Con este programa de adquisiciones, el Ejército del Aire y del Espacio se afianza como el segundo mayor operador a escala internacional de este vector aéreo, únicamente superado por India. El acuerdo de suministro se divide en dos fases: un primer contingente destinado a la Escuela Militar de Transporte Aéreo entre 2026 y 2028, y un segundo lote enfocado a la Escuela Militar de Paracaidismo de Alcantarilla, en Murcia, cuyas recepciones se extenderán hasta 2032 para sustituir a los ya desfasados C212.

El contrato formalizado con la compañía aeroespacial no se limita a la entrega de las aeronaves, sino que contempla un soporte logístico integral hasta finales de 2032. Este esquema incluye simuladores de última generación, software específico de adiestramiento por ordenador y el mantenimiento continuado de todo el material táctico asignado a la flota militar.

Avalado por más de 320 encargos procedentes de cerca de cuarenta países y más de 710.000 horas de servicio acumuladas, el C295 reafirma el potencial y la solvencia de la industria aeroespacial radicada en España. Esta modernización garantiza la dotación de capacidades materiales indispensables para la defensa y la soberanía del territorio ante los compromisos internacionales suscritos por la nación.