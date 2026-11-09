Alemania y Reino Unido dicen que su proyecto para lanzar misiles a 2.000 km va por buen camino

Reino Unido y Alemania avanzan en el desarrollo de una nueva capacidad de ataque de precisión de largo alcance que permitirá alcanzar objetivos situados a más de 2.000 kilómetros. El proyecto conjunto, que ambos países esperan poner en servicio durante la próxima década, forma parte de sus planes para reforzar la capacidad militar europea y su contribución a la OTAN.

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, y su homólogo alemán, Boris Pistorius, reafirmaron el compromiso con el programa durante una reunión celebrada en Londres el pasado 2 de noviembre. Los dos ministros aseguraron que los trabajos avanzan según lo previsto y pidieron a sus equipos mantener el ritmo de desarrollo hasta 2027.

Según ha informado Defence Industry Europe, el proyecto busca desarrollar capacidades de Ataque de Precisión Profunda, con un alcance superior a los 2.000 kilómetros. Los responsables de Defensa destacaron también el impacto industrial que tendrá el programa, con la creación de empleo y actividad económica en las cadenas de suministro británica y alemana.

Reforzar la capacidad de ataque europea

El desarrollo se enmarca en el Acuerdo de Trinity House, firmado por ambos países en octubre de 2024 y reforzado posteriormente por el Tratado de Kensington. Esta cooperación pretende estrechar los vínculos militares e industriales entre Londres y Berlín y aumentar las capacidades que Europa puede aportar a la defensa colectiva.

En su comunicado conjunto, los ministros señalaron: "Hemos constatado el importante progreso de nuestro proyecto emblemático para desarrollar capacidades de Ataque de Precisión Profunda, con alcances superiores a los 2.000 km, que se implementará en la próxima década, lo que contribuirá a la creación de empleo en toda la cadena de suministro de la industria británica y alemana". Los equipos técnicos de ambos países tienen instrucciones de mantener el impulso del programa hasta 2027, con el objetivo de conseguir avances concretos.

Los dos gobiernos consideran que esta capacidad contribuirá a reforzar la disuasión frente a posibles amenazas y a reducir las carencias europeas en materia de armamento de largo alcance.

Más cooperación militar

La reunión de Londres fue el segundo Consejo Ministerial de Defensa celebrado en el marco del Acuerdo de Trinity House. Durante el encuentro, Streeting y Pistorius insistieron en que la seguridad de ambos países está estrechamente ligada a la del resto de Europa.

"Compartimos la responsabilidad de fortalecer la contribución europea a la OTAN, reforzar la disuasión y garantizar que Europa sea cada vez más capaz de proporcionar las capacidades y las fuerzas necesarias para nuestra defensa colectiva", afirmaron en su declaración conjunta.

Además del programa de ataque de largo alcance, los dos ministros acordaron ampliar el proyecto Cyber Lighthouse para incluir el desarrollo y la aplicación de inteligencia artificial. También abordaron una cooperación más estrecha en materia de defensa espacial.

Otro de los acuerdos fue la firma de un documento de aplicación por parte de los directores nacionales de armamento para impulsar la colaboración en la adquisición de misiles Sting Ray. Este torpedo ligero, diseñado para operaciones antisubmarinas, forma parte de los esfuerzos de ambos países por coordinar sus programas de equipamiento militar.

Londres y Berlín mantienen su apoyo

La guerra de Ucrania también ocupó un lugar destacado en las conversaciones. Reino Unido y Alemania reafirmaron su compromiso con Kiev como copresidentes del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, el mecanismo internacional que coordina la ayuda militar al país.

Ambos gobiernos señalaron que trabajarán para conectar las necesidades militares ucranianas con las capacidades disponibles entre sus socios, con el objetivo de facilitar el suministro de armamento y otros recursos necesarios para sostener la defensa del país.

Asimismo, Londres y Berlín aseguraron que seguirán trabajando en garantías de seguridad para Ucrania que puedan aplicarse cuando cesen las hostilidades y las condiciones lo permitan.