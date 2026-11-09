BAE Systems inicia el ensamblaje del primer caza Eurofighter para la fuerza aérea turca

BAE Systems inició el 5 de noviembre el ensamblaje del fuselaje delantero del primer caza Eurofighter Typhoon destinado a Turquía en sus instalaciones de Samlesbury, Lancashire. Paralelamente, Airbus Defence and Space está fabricando el fuselaje central en Alemania, como parte del programa de producción multinacional de los 20 aviones encargados por Ankara.

La fase de ensamblaje final, integración de sistemas y pruebas tendrá lugar en Warton, Reino Unido. Las primeras seis unidades están previstas para 2030, otras ocho para 2031 y las seis restantes para 2032.

Según informa Army Recognition, este avance industrial se produce después del acuerdo firmado el 27 de octubre de 2025 entre Turquía y Reino Unido, valorado en 5.400 millones de libras esterlinas. El contrato comprende los 20 cazas, sus equipos de misión y armamento, mientras que el programa completo, incluidos formación y servicios de apoyo, podría alcanzar los 8.000 millones de libras.

La Fuerza Aérea Turca ya ha iniciado la preparación de sus pilotos en territorio británico y mantiene negociaciones para adquirir aviones adicionales de segunda mano procedentes de Qatar y Omán, con el objetivo de disponer de unidades operativas antes de recibir los primeros ejemplares de nueva construcción.

El proceso de fabricación

La fabricación del primer aparato se desarrolla mediante una cadena industrial repartida entre los países participantes en el consorcio Eurofighter. BAE Systems se encarga de la sección delantera, Airbus Defence and Space del fuselaje central y las instalaciones de Warton de la integración final.

La secuencia de fabricación contempla la unión de las distintas secciones del fuselaje, la instalación de los dos motores EJ200, la integración del radar, la aviónica, los sistemas de guerra electrónica y las interfaces de armamento, además de las correspondientes pruebas en tierra y vuelo. El calendario actual distribuye las entregas en tres fases: seis aeronaves en 2030, ocho en 2031 y seis en 2032.

El programa debe entenderse dentro del proceso de renovación de las capacidades aéreas de Turquía. El país dispone de aproximadamente 240 F-16 y mantiene en servicio alrededor de 20 F-4E, mientras continúa con la modernización de sus cazas mediante el programa Özgür y desarrolla el avión de combate nacional Kaan.

Las capacidades de los nuevos Eurofighter Typhoon

El Eurofighter Typhoon es un caza bimotor de configuración canard-delta, con una longitud de 15,96 metros, una envergadura de 10,95 metros y una superficie alar aproximada de 50 metros cuadrados. Su peso en vacío ronda las 11 toneladas y su peso máximo al despegue alcanza las 23,5 toneladas. Está propulsado por dos motores Eurojet EJ200, capaces de generar aproximadamente 60 kN de empuje en seco y 90 kN con postcombustión cada uno.

Estas características le permiten alcanzar velocidades cercanas a Mach 2 a gran altitud, operar por encima de los 16.700 metros y soportar cargas de maniobra de hasta +9 g. Dispone de 13 puntos de anclaje externos y puede transportar aproximadamente 7,5 toneladas de armamento y equipos. Además del radar Captor-E, incorpora el sistema infrarrojo PIRATE para la detección pasiva de objetivos y el conjunto defensivo Praetorian, que integra alerta radar, contramedidas electrónicas y detección de aproximación de misiles.

Los cazas turcos estarán previsiblemente equipados con el radar AESA ECRS Mk 0 Captor-E de Leonardo, perteneciente a la configuración Tranche 4+. Este sistema combina el direccionamiento electrónico del haz con una antena mecánicamente reposicionable, lo que amplía el campo de observación respecto a los radares AESA de antena fija. Esta característica permite mantener el seguimiento de objetivos en ángulos más amplios durante las maniobras del avión.

La configuración prevista también contempla misiles aire-aire Meteor, diseñados para enfrentamientos más allá del alcance visual. Su sistema de propulsión ramjet permite mantener el empuje durante una parte más prolongada del vuelo, favoreciendo la conservación de energía en la fase terminal del enfrentamiento.

A ello se suma la incorporación de misiles Brimstone para ataques de precisión contra vehículos blindados y otros objetivos terrestres. La disponibilidad concreta de cada arma dependerá de los acuerdos de adquisición e integración correspondientes.

En el apartado de armamento, el Meteor constituye uno de los elementos más relevantes para la defensa aérea turca. El Typhoon también puede emplear misiles AMRAAM, IRIS-T y ASRAAM, dependiendo de la configuración. Para misiones aire-tierra existen opciones como Brimstone, bombas guiadas Paveway y misiles de crucero Storm Shadow en las versiones compatibles. Sin embargo, no debe confundirse la capacidad general de integración del avión con las armas que Turquía ha contratado específicamente.

El alcance de combate se sitúa aproximadamente entre 1.000 y 1.400 kilómetros, dependiendo del perfil de misión, la carga de armamento y los depósitos de combustible utilizados. Esta combinación de autonomía, capacidad de carga y sensores convierte al Typhoon en una plataforma adecuada para misiones de interceptación, patrulla aérea y ataque de precisión.

Formación de pilotos y preparación logística

Turquía y Reino Unido firmaron un acuerdo independiente de capacitación y apoyo valorado aproximadamente entre 2.500 y 2.600 millones de libras. El paquete contempla repuestos, reparaciones, equipos de tierra, simuladores, asistencia técnica y apoyo relacionado con los sistemas de guerra electrónica durante los primeros años de operación.

La Real Fuerza Aérea británica (RAF) participará en la preparación de 10 pilotos instructores turcos y aproximadamente 100 especialistas en mantenimiento. Estos últimos recibirán formación en áreas como propulsión, aviónica, armamento y sistemas de misión, con el propósito de crear una estructura nacional capaz de formar posteriormente a nuevas tripulaciones y técnicos.

Los pilotos turcos comenzaron su instrucción en agosto de 2026 y avanzaron hacia la conversión operativa en el Escuadrón 29 de la RAF, con base en Coningsby.

Los posibles pedidos adicionales y su impacto en la producción europea

La planificación inicial de Ankara contemplaba alcanzar una flota de 44 Eurofighter Typhoon mediante la combinación de los 20 cazas nuevos con otros 24 procedentes de Qatar y Omán. Sin embargo, las posibles transferencias de segunda mano presentan dificultades. Qatar dispone de 24 Typhoon relativamente recientes, por lo que entregar 12 supondría reducir a la mitad su flota. Omán, por su parte, cuenta con 12 aparatos, de modo que una transferencia de todos ellos implicaría abandonar el modelo.

Se ha planteado la posibilidad de obtener aviones procedentes de otro país europeo, del que no se han dado más datos. Esta alternativa permitiría adelantar entregas, pero no se han identificado públicamente el país, la cantidad de aeronaves ni las condiciones de una posible operación.

A estas conversaciones se suma la posibilidad de un segundo pedido de nueva construcción. Cristiano Montrucchio, director de Ingeniería y Operaciones de Eurofighter, mencionó una eventual adquisición adicional de 24 cazas turcos entre las oportunidades comerciales futuras durante la Conferencia Internacional de Cazas celebrada en Múnich.

De materializarse, Turquía elevaría sus pedidos de nueva construcción de 20 a 44 unidades, lo que representaría un incremento del 120%. Si además consiguiera otros 24 aviones de segunda mano, su inventario teórico podría alcanzar los 68 Typhoon. Sin embargo, esta cifra constituye un escenario potencial y no un pedido confirmado.

La expansión turca se produciría en un momento de elevada actividad para el consorcio europeo. Entre los compromisos industriales figuran 38 cazas Quadriga para Alemania, 20 Halcón para España y tres unidades kuwaitíes pendientes. A estos se añaden 25 Halcón 2 españoles, 20 Tranche 5 alemanes, 24 aparatos italianos y los 20 cazas turcos, dentro de los pedidos recientes mencionados para el programa.

Las posibles ventas adicionales también incluyen 54 aviones para Arabia Saudí, 36 para Austria y otros 24 para Turquía, además de oportunidades comerciales en otros mercados. Los calendarios de producción ya se extienden hasta bien entrada la década de 2030, con entregas alemanas previstas hasta 2034 y españolas hasta 2035.

Cómo reforzarán los Typhoon la superioridad aérea de Turquía

La incorporación del Eurofighter proporcionaría a la Fuerza Aérea Turca una plataforma de superioridad aérea equipada con radar AESA y misiles Meteor, complementando sus actuales F-16, cuya capacidad aire-aire se apoya principalmente en distintas versiones del AIM-120 AMRAAM.

La combinación del Meteor con el radar ECRS Mk 0 permitiría mejorar las capacidades de detección y enfrentamiento a larga distancia. Mientras el sistema de propulsión del misil favorece la conservación de energía durante la fase terminal, la antena reposicionable del radar amplía los ángulos desde los que puede realizarse el seguimiento de objetivos. El sistema PIRATE añadiría, además, una capacidad de detección infrarroja pasiva que no requiere emitir energía radar.

La incorporación de los Typhoon también permitiría distribuir las misiones entre diferentes plataformas. Los nuevos cazas podrían concentrarse en la superioridad aérea y la interceptación, mientras que los F-16 continuarían desempeñando funciones de ataque de precisión y otras misiones, especialmente a medida que avance su modernización mediante el programa Özgür.

Por último, Turquía podría explorar futuras formas de cooperación entre sus aeronaves tripuladas y sistemas no tripulados como el Bayraktar TB3, el Kizilelma y el ANKA-3.