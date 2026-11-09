Mudarse de cuartel en España: cuando ascender o cambiar de destino militar sale demasiado caro

La movilidad geográfica se ha convertido en un auténtico problema en las Fuerzas Armadas. Si hace años era un sinónimo de progresión profesional e, incluso, de mejora económica, ahora no es otra cosa que un grave problema para los uniformados. Esto ha llevado a una situación que era inédita hasta hace unos años: que los militares rechacen progresar en su carrera profesional para no tener que cambiar de ciudad.

Esta situación aparece reflejada en el último informe del Observatorio de la Vida Militar (OVM), un órgano colegiado adscrito a las Cortes Generales, que tiene entre sus cometidos la elaboración de un estudio anual sobre vida militar. El citado informe ha sido entregado esta semana en el Congreso de los Diputados, pero no tendrá ningún efecto práctico a corto plazo hasta que se vuelva a constituir la comisión de Defensa tras las elecciones del 29N.

Durante el pasado ejercicio se contabilizaron un total de 21.471 cambios de destino entre el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y el Espacio, los Cuerpos Comunes y la Unidad Militar de Emergencias. Del volumen total de traslados gestionados, 5.570 se tramitaron con carácter estrictamente forzoso. Unos cambios que chocaban frontalmente con la escalada de precios del mercado de la vivienda.

El impacto de los desplazamientos genera una profunda fractura dentro de las familias de los militares. La escasez de viviendas familiares de Defensa disponibles y el insuficiente número de alojamientos logísticos están provocando incluso que cada vez más militares opten por mudarse solos, para no provocar una pérdida laboral en el cónyuge o graves perjuicios en la escolarización de los hijos.

Así lo reflejan los autores del informe tras haber visitado ocho acuartelamientos durante este año 2026: cuatro del Ejército de Tierra, dos de la Armada y dos del Ejército del Aire. "La problemática de la vivienda causada por la movilidad de los militares se ve agravada por la falta de viviendas militares y por la limitada ayuda económica del INVIED", dice textualmente el documento.

El estudio considera que las ayudas económicas que gestiona el Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) resultan claramente insuficientes, aunque las mismas alcanzan de algún modo al 20,6 por ciento de la plantilla. Sin embargo, su limitación temporal a tres años impide que los militares puedan afrontar con garantías cambios de domicilios más extensos en el mercado libre del alquiler.

Esta situación ha provocado que cada vez sean más los uniformados que rechazan de forma voluntaria las promociones internas para no verse obligados a trasladarse de residencia. El OMV cifra en 1.215 las renuncias explícitas a la evaluación para el ascenso que tuvieron lugar en 2025, una cifra que casi triplica a las que se habían producido en 2024 -455 renuncias-, año en el que ya empezó a considerarse un problema grave.

Una situación que queda literalmente plasmada en las conclusiones del informe, consecuencia de las reuniones mantenidos por el personal militar en las ocho instalaciones visitadas: "el incremento de las renuncias al ascenso y a cursos de perfeccionamiento, incluso en empleos de oficiales, para evitar la movilidad geográfica" acaba condicionando de forma directa la estructura de mandos de las unidades.

El informe pide un plan integral para apoyar la movilidad en las Fuerzas Armadas para que el ascenso no resulte inasumible para muchos militares, en el que se den soluciones a las dificultades de escolarización de los hijos, especialmente en regiones con lenguas cooficiales, así como los problemas económicos que causa el hecho de que el cónyuge tenga que dejar su empleo para cambiar de ciudad.