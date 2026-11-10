Defensa confirma que alojarse en su coliving de Madrid no rebajará el IRE de los militares

El Ministerio de Defensa ha resuelta en las últimas horas una de las principales dudas que se habían generado sobre el cooliving que el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) ha puesto en marcha en Madrid. Si trataba de si los militares designados alumnos o concurrentes a cursos en la capital podrán pedir una plaza en estas instalaciones y mantener el porcentaje máximo de indemnización por residencia eventual (IRE).

El departamento de Margarita Robles ha aclarado que la solicitud de plaza en este coliving no va a suponer una reducción de sus percepciones. Así lo ha respondido a una pregunta formulada por la Unión de Militares de Tropa (UMT) en el seno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS). La asociación trasladó el temor de que ocupar una habitación del coliving se considerase igual que disponer de una residencia o alojamiento logístico militar y provocase una rebaja de la indemnización. Defensa ha confirmado que no aplicará ese criterio.

En la respuesta formulada por Defensa se explica que este criterio estará vigente para los distintos ámbitos de la enseñanza y formación militar: cursos comunes de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar y cursos específicos del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y el Espacio. En todos ellos se desvincula la indemnización de la oferta del alojamiento en el coliving.

El personal mantendrá así el 80 por ciento de la dieta entera, el límite máximo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 462/2002, sobre indemnizaciones por razón del servicio. La diferencia es relevante porque, cuando se ocupa una residencia o alojamiento logístico militar, se aplica un porcentaje del 70 por ciento. Para un militar de la escala de tropa y marinería, la UMT calcula una percepción diaria de 61,70 euros frente a 53,99 euros.

La asociación cifra en unos 231 euros la diferencia a favor del militar de tropa y marinería durante un mes de curso. Para el personal del grupo 2, cuya dieta entera asciende a 103,37 euros, el impacto ronda los 310 euros mensuales. Solicitar una plaza en el coliving no supondrá renunciar a parte de la indemnización: la elección del alojamiento seguirá dependiendo de las preferencias de cada militar.

El proyecto piloto del coliving de Madrid ofrece habitaciones individuales por 415 euros mensuales y plazas en habitaciones dobles por 345 euros, en ambos casos sin IVA. La UMT considera que esos precios siguen siendo elevados para buena parte de la tropa y marinería. Por ello reclama elevar del 15 por ciento al 30 por ciento la reducción actualmente prevista para esta escala y ampliar la iniciativa con viviendas completas para militares con familia.

Además de reclamar que Defensa deje constancia expresa del porcentaje de IRE en cada convocatoria y orden de comisión, la asociación pide que el criterio se comunique a unidades, habilitaciones y centros docentes para evitar interpretaciones dispares. También solicita mantenerlo si el programa piloto del coliving se extiendo a otras ciudades del territorio nacional.