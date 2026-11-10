El Ejército del Aire e Iberdrola dotarán de una nueva iluminación ornamental exterior al Cuartel General del Aire

El Ministerio de Defensa y la Fundación Iberdrola han firmado un convenio para renovar la iluminación ornamental exterior del Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio, situado en la plaza de Moncloa, en Madrid. El proyecto cuenta con una inversión aproximada de 360.000 euros y pretende resaltar los principales elementos arquitectónicos de uno de los edificios más representativos de la capital, además de mejorar su visibilidad durante la noche.

El acuerdo ha sido suscrito por Jaime Alfonsín, presidente de la Fundación Iberdrola, y el Jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA), general del Aire Francisco Braco Carbó. La intervención incorporará tecnología LED de última generación para destacar la riqueza arquitectónica del inmueble, reducir el consumo energético y disminuir las emisiones de CO₂. El diseño de la nueva iluminación correrá a cargo del estudio especializado VBNB Lighting.

En el acto de firma también han participado Ramón Castresana, director de la Fundación Iberdrola; Elena Sanz, responsable de Servicios Jurídicos, y Antonio Collada, responsable de Arte y Cultura y Biodiversidad. Por parte del Ejército del Aire han asistido el general de división Enrique Cuenca-Romero, jefe de la Agrupación del Cuartel General, y Borja Fanjul, concejal presidente del distrito de Moncloa-Aravaca.

Alfonsín ha destacado que la colaboración con Defensa permitirá poner en valor un edificio emblemático de Madrid y reforzar el compromiso de la fundación con la conservación del patrimonio histórico y cultural. Según ha señalado, la nueva iluminación no solo realzará la arquitectura del inmueble, sino que también mejorará su visibilidad nocturna y contribuirá a acercarlo a los ciudadanos.

Por su parte, el general Francisco Braco ha enmarcado el convenio en la colaboración que la Fundación Iberdrola mantiene con los ejércitos y la Armada en materia de iluminación patrimonial. El JEMA ha subrayado, además, que el acuerdo llega en un momento especial para la institución, coincidiendo con el centenario de los grandes vuelos de la aviación militar española.

El Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio fue diseñado por el arquitecto Luis Gutiérrez Soto y presenta un estilo neoherreriano que evoca la arquitectura del Monasterio de El Escorial. El edificio se levanta en el distrito de Moncloa sobre los terrenos que ocupó la antigua cárcel Modelo de Madrid. Su fachada combina ladrillo visto, granito y piedra caliza, mientras que las cubiertas están rematadas con pizarra.

El inmueble cuenta con seis plantas, cuatro torres rematadas por chapiteles y un pórtico de honor formado por cuatro medias columnas de granito. Su interior se organiza alrededor de tres grandes patios, uno central o de honor y otros dos concebidos como plazas. Además, alberga una de las bibliotecas más completas de España sobre aeronáutica militar, con más de 19.000 títulos, y el Archivo General del Cuartel General del Ejército del Aire.

La iniciativa se suma al Programa de Iluminaciones de la Fundación Iberdrola, puesto en marcha en 2011 para contribuir a la conservación y difusión del patrimonio histórico mediante proyectos de iluminación artística. Desde entonces, la entidad ha destinado más de ocho millones de euros a mejorar la iluminación de más de 67 monumentos en España. Entre sus actuaciones figuran el Congreso de los Diputados, el Tribunal Supremo, el Monasterio de El Escorial y el Museo del Prado.