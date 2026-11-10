Kratos pone precio al Valkyrie, el dron de ataque subordinado a cazas que comparte con Airbus

La empresa estadounidense Kratos Defense ha situado entre seis y ocho millones de dólares el precio de salida de cada dron MQ-58 Valkyrie, aunque el coste aumenta al incorporar los sistemas necesarios para una misión operativa. La cifra ofrece por primera vez una referencia actualizada para uno de los drones de combate colaborativo (CCA, por sus siglas en inglés) que aspiran a volar junto a cazas tripulados y que la compañía desarrolla también con Airbus para el mercado europeo.

La cifra económica la ha facilitado en las últimas horas el presidente y consejero delegado de Kratos, Eric DeMarco, según ha informado el periódico estadounidense The War Zone (TWZ). El directivo ha revelado el rango de precios durante la conferencia telefónica sobre los resultados trimestrales de la empresa, al responder a una pregunta sobre las oportunidades comerciales de los aviones no tripulados CCA en el futuro de la aviación de combate.

DeMarco ha precisado que los seis u ocho millones de dólares corresponden a la versión más barata del aparato, es decir, recién salido de la línea de producción y sin los equipos de misión incorporados. Por tanto, el aparado en su edición más completa, para poder cumplir con tareas operativas, será algo superior. No se trata de una tarifa cerrada para un sistema de combate completo, sino de una referencia básica cuyo importe depende de la configuración elegida por cada cliente.

El dato supone un ajuste respecto a las expectativas que Kratos había difundido. En 2023, DeMarco habló de unos 6,5 millones de dólares por unidad; en 2024 situó entre cuatro y seis millones el coste de las versiones de despegue asistido por cohete. Entonces vinculó el extremo inferior a una producción de cien aparatos y la empresa llegó a plantear alcanzar los dos millones por dron.

Ahora la compañía mantiene como objetivo elevar la fabricación hasta 40 aeronaves anuales en 2028. Kratos ha sostenido que su experiencia en drones de blanco y tácticos, que comparten buena parte de la lista de materiales y proveedores, le permite contener costes y ampliar la producción. DeMarco ha defendido que la asequibilidad será decisiva para imponerse en un mercado internacional cada vez más concurrido por nuevos diseños de combate colaborativo.

El Valkyrie presenta dos configuraciones principales. La RATO despega con asistencia de cohete y aterriza mediante paracaídas, mientras que la CTOL incorpora tren de aterrizaje y puede operar desde pistas convencionales. Los XQ-58A de la Fuerza Aérea estadounidense y el U740 que vuela en Europa son de la primera clase; los MQ-58B que adquiere el Cuerpo de Marines corresponden a la segunda, aunque también pueden despegar con asistencia de cohete.

El programa estadounidense ya tiene usuarios diferenciados. La Fuerza Aérea emplea un reducido número de XQ-58A desde el primer vuelo del modelo, en 2019, para ensayos y desarrollo. Los Marines, por su parte, avanzan hacia una versión plenamente equipada para uso operativo dentro de su programa de aeronaves tácticas expedicionarias no tripuladas. En este contrato, Northrop Grumman actúa como contratista principal y Kratos fabrica el aparato.

En Europa, Kratos se ha asociado con Airbus para ofrecer el U740 a Alemania. La variante realizó su primer vuelo europeo el 29 de septiembre, según la información publicada por Reuters, y ambas compañías aspiran a suministrar drones a la Luftwaffe. El proyecto prevé integrar el sistema de misión europeo MARS y permitir que los aparatos operen de forma autónoma, con control remoto o coordinados con cazas Eurofighter.

El precio sitúa al Valkyrie en la franja baja de los programas CCA conocidos. La Fuerza Aérea estadounidense trabaja con General Atomics y Anduril en los modelos FQ-42A y FQ-44A, respectivamente, y calcula un coste medio objetivo de unos 20 millones de dólares por unidad cuando alcancen producción a gran escala. El servicio pretende disponer de al menos 500 drones de este tipo en su inventario para 2032.

El MQ-28 Ghost Bat australiano ofrece otra comparación, aunque sus cifras tampoco son definitivas: en 2024 se apuntó a un coste de entre ocho y diez millones de dólares. La expansión del mercado no elimina, sin embargo, los riesgos técnicos. Uno de los Valkyrie se estrelló el 4 de agosto durante unas pruebas en Utah; Kratos suspendió temporalmente los vuelos mientras investigaba el accidente, en el que no hubo heridos.