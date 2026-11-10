La red MOD, el entramado secreto de Irán para conseguir material militar occidental puntero saltándose las sanciones

Irán ha tejido una compleja estructura de miles de organismos y empresas pantalla para adquirir en el extranjero componentes, explosivos, maquinaria y vehículos que necesita para mantener sus programas de misiles y drones. Esta red, que opera al margen de los canales comerciales convencionales, habría permitido al régimen seguir abasteciéndose incluso durante la guerra y pese a las sanciones internacionales y el bloqueo naval estadounidense.

Una investigación de Reuters, elaborada junto a la consultora 240 Analytics, ha identificado más de 5.000 agencias vinculadas al Ministerio de Defensa iraní, conocidas como red MOD. Según los documentos bancarios, registros oficiales y datos de importaciones examinados por el medio, esta estructura habría facilitado la entrada de al menos 2.000 millones de dólares en material desde enero de 2025. Sus operaciones incluyen compras a través de intermediarios y sociedades extranjeras, con mercancías procedentes de países como China, Rusia y Alemania.

Las agencias comparten una serie de características: sus denominaciones comienzan por las siglas MOD, correspondientes al Ministerio de Defensa, seguidas de una numeración de cinco o seis cifras. Además, figuran registradas con la misma dirección en Teherán y con una fecha de constitución común, el 11 de febrero de 1979, coincidente con la llegada al poder del ayatolá Jomeini. Sin embargo, los documentos consultados por Reuters apuntan a que la mayoría fueron creadas realmente en 2013, cuando Irán afrontaba las consecuencias de las sanciones económicas.

La investigación señala que algunas de estas entidades están relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica y con grandes conglomerados empresariales controlados por las élites iraníes. Su función es facilitar las adquisiciones mediante intermediarios y compañías pantalla en el extranjero, que utilizan fondos procedentes de ventas ilícitas de petróleo para pagar los suministros.

El arsenal de misiles y drones

Uno de los organismos que más destaca en la investigación es MOD 346428. Entre enero de 2025 y junio de 2026, esta agencia habría importado material militar por valor de 2.300 millones de dólares, según los registros analizados por Reuters. Entre los productos adquiridos figuran sustancias químicas empleadas en la fabricación de combustible para cohetes, explosivos, componentes aeronáuticos y vehículos pesados que pueden adaptarse como plataformas móviles de lanzamiento.

Durante los primeros seis meses de 2026, las compras incluyeron detonadores por valor de 1,9 millones de dólares, toneladas de explosivos, piezas para motores de avión e ingredientes para combustible de cohetes. Los expertos consultados por Reuters consideran que estos materiales pueden utilizarse en la fabricación de misiles balísticos y drones, incluidos los de la serie Shahed. No obstante, parte de los productos también tiene posibles aplicaciones civiles.

La red también ha permitido a Irán adquirir maquinaria industrial de precisión, como tornos controlados por ordenador, hornos de haz de electrones y aceleradores de partículas. Estos equipos pueden emplearse en distintos procesos industriales, pero también servir para fabricar componentes de drones y misiles.

El sistema de pagos es otra de las claves para sortear las restricciones. En el 97% de los envíos examinados por Reuters, las operaciones se habrían liquidado sin transferencias internacionales de divisas. En lugar de cruzar fronteras con el dinero, lo que podría activar alertas relacionadas con las sanciones, los intermediarios utilizan efectivo depositado en bancos extranjeros para adquirir y enviar los productos a Irán.

Camiones europeos llegados desde China y Rusia

Entre las adquisiciones figuran cientos de camiones Iveco procedentes de Europa. MOD 346428 habría importado 435 vehículos adicionales entre enero de 2025 y junio de 2026. Algunos de estos camiones pueden utilizarse para transportar equipos militares o como lanzadores móviles de misiles, camuflados entre vehículos de apariencia civil.

Reuters rastreó parte de estos vehículos mediante imágenes por satélite, publicaciones en redes sociales y números de identificación. La investigación también identificó miles de Toyota Hilux y Land Cruiser importados por la misma agencia, modelos que la Guardia Revolucionaria y sus aliados modifican para instalar armamento en sus plataformas traseras.

Los suministros no se limitan a vehículos. La documentación examinada refleja la entrada de titanio chino, productos químicos necesarios para fabricar propelentes y explosivos, así como detonadores rusos. En junio de 2026, por ejemplo, llegó a Irán un cargamento de detonadores procedente de Rusia valorado en 1,9 millones de dólares. Desde comienzos de 2025 se habrían recibido cinco envíos de este tipo, por un importe conjunto de 7,6 millones.

La investigación también recoge importaciones de mercancías procedentes de países de la Unión Europea. Entre ellas aparecen camiones, componentes de motores de avión y equipos electrónicos. Los registros atribuyen a Alemania y otros países comunitarios envíos por valor de cientos de millones de dólares, incluidos 34 millones en vehículos Iveco.

El flujo de material continuó incluso después del inicio de la guerra, el 28 de febrero de 2026. Aunque las importaciones mensuales cayeron inicialmente un 47%, hasta los 54 millones de dólares en marzo, en mayo habían repuntado hasta los 77 millones. Los productos llegaban por distintas rutas: barcos que atravesaban el mar Caspio desde Rusia, camiones procedentes de Asia Central y aviones de carga desde China.

Una red que también conecta con la Guardia Revolucionaria

Los documentos bancarios y empresariales analizados por Reuters apuntan a que la estructura no se limita a las compras de armamento. Los números de teléfono asociados a 91 de estas agencias aparecen también en registros del banco estatal Sepah vinculados a miembros de la Guardia Revolucionaria. Entre ellos figurarían al menos dos comandantes a los que Estados Unidos ha acusado de abusos contra manifestantes.

La investigación también identifica vínculos entre las agencias MOD y fundaciones controladas por las élites iraníes, conocidas como bonyads. Una de ellas, la Fundación para la Preservación de los Valores de la Defensa Sagrada, aparece relacionada con transferencias internas y operaciones de importación. Esta entidad desempeña además un papel propagandístico en la difusión de la ideología de la República Islámica.

Pese a la dimensión de la estructura, Reuters señala que no encontró pruebas de que las agencias numeradas identificadas en los documentos hayan sido incluidas directamente en las listas de sanciones de los gobiernos occidentales. El antiguo responsable del Tesoro estadounidense Miad Maleki, que participó en el diseño de las sanciones contra Irán, describió el entramado como el sistema que mantiene en funcionamiento el comercio militar del régimen.

El Gobierno iraní y las empresas contactadas por Reuters no respondieron a las preguntas sobre los resultados de la investigación. Por su parte, el Departamento del Tesoro estadounidense aseguró que ha cortado las vías económicas del régimen y que continúa trabajando para impedir que consiga financiación y acceso a divisas con los que sostener sus programas militares.

La investigación pone de manifiesto la capacidad de adaptación de Irán para mantener sus cadenas de suministro pese a las restricciones internacionales. A través de miles de organismos, intermediarios y empresas pantalla, el régimen ha seguido adquiriendo materiales esenciales para sus drones y misiles, incluso durante el conflicto y pese a las medidas adoptadas por Washington para frenar sus importaciones.