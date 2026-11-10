Marruecos aumenta su alianza militar con Israel para rearmar su ejército: inteligencia, ciberseguridad y más industria

Marruecos e Israel quieren dar un nuevo impulso a su cooperación militar con el objetivo de reforzar las capacidades de las fuerzas armadas marroquíes y desarrollar una industria de defensa propia en el país alauí. Una delegación encabezada por Amir Baram, director general del Ministerio de Defensa israelí, ha viajado a Rabat en las últimas horas para abordar nuevos acuerdos en materia de armamento, inteligencia, ciberseguridad, formación militar y fabricación de equipos.

La visita, anunciada por el Ministerio de Defensa de Israel, ha incluido reuniones con Abdellatif Loudiyi, ministro delegado encargado de la Administración Nacional de Defensa, y Mohammed Berrid, inspector general de las Fuerzas Armadas Reales. La delegación israelí también ha mantenido contactos con representantes del Palacio Real y de los servicios de inteligencia marroquíes, además de incorporar representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

Israel and Morocco Deepen Defense Cooperation: Israel MOD Director General Leads Delegation to Morocco to Strengthen Defense Ties 🇮🇱🇲🇦 Read More: https://t.co/yTPa3YblQe pic.twitter.com/BbL2dbLhSh — Ministry of Defense (@Israel_MOD) November 10, 2026

Uno de los principales objetivos es que Marruecos deje de depender exclusivamente de las importaciones y desarrolle capacidades propias de producción militar. Para ello, las empresas israelíes promoverán proyectos conjuntos con compañías marroquíes y acuerdos de compensación industrial (offset), mediante los que parte de la inversión y la tecnología asociadas a las compras de armamento se trasladan al país comprador. El Ministerio israelí ha confirmado que ya trabaja en esta dirección.

La cooperación también abarca ámbitos especialmente sensibles, como la protección de información y material militar clasificado, la inteligencia, la ciberseguridad y el intercambio de conocimientos técnicos. Según la agencia oficial marroquí MAP, ambos gobiernos han destacado los avances en estas materias y acordaron explorar nuevas vías de colaboración. También se contempla el intercambio de personal y especialistas, así como la formación y el adiestramiento conjunto de militares de ambos países.

Marruecos también estaría negociando la adquisición de nuevos sistemas de armas israelíes. Entre las opciones citadas por medios especializados figuran el misil balístico táctico LORA, con un alcance anunciado de hasta 400 kilómetros, y el sistema antimisiles Honda de David (David's Sling). Estas posibles compras ampliarían tanto la capacidad marroquí de ataque de precisión a larga distancia como sus defensas frente a amenazas aéreas.