República Checa reconoce las debilidades de su Ejército: incumple el 70% de las capacidades que le pide la OTAN

El Ejército de la República Checa no cumple el 70% de los objetivos de desarrollo de capacidades que fija la OTAN y acumula retrasos de entre cinco y diez años en los programas que requieren más recursos. La nueva estrategia de desarrollo militar, aprobada por el Gobierno el lunes y publicada el martes, advierte de las carencias de personal y material de las Fuerzas Armadas y prevé una mejora gradual durante los próximos años.

Según ha adelantado Reuters, el documento considera cada vez más probable un ataque de Rusia contra países miembros de la OTAN y de la Unión Europea. Sin embargo, los planes presupuestarios del Ejecutivo checo no contemplan un incremento significativo del gasto militar durante el resto de la legislatura, que termina en 2029. "La República Checa no está cumpliendo el 70% de los objetivos de desarrollo de capacidades de la OTAN, mientras que en aquellos que requieren más recursos, tiene un retraso de entre 5 y 10 años", indican en un comunicado.

El texto advierte de que estas carencias limitan la capacidad del Ejército checo para participar en las tareas de defensa colectiva de la Alianza. La falta de recursos afecta tanto a la disponibilidad de efectivos y equipos como al desarrollo de capacidades militares que requieren inversiones y planificación a largo plazo.

La evolución del gasto contrasta con la de otros miembros de la Alianza, como Polonia, Alemania y los países bálticos, que han elevado sus presupuestos militares en respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania. Por ejemplo, Alemania ya presentó un plan para convertirse en la mayor potencia militar convencional de Europa.

La estrategia de la República Checa plantea aumentar el número de militares hasta alcanzar los 32.000 efectivos en 2030, frente a los aproximadamente 26.000 actuales. El refuerzo de las plantillas constituye uno de los objetivos centrales del plan, que también contempla ampliar las capacidades de defensa aérea y contra drones. El documento incluye, además, una adaptación más rápida a las nuevas tecnologías y el fortalecimiento de los medios necesarios para defender el territorio nacional. Estas medidas buscan responder a las necesidades que ha detectado el Ejército y a los cambios que han sufrido los países europeos en materia de seguridad.

El primer ministro, Andrej Babis, ha señalado este lunes que sus prioridades son acelerar el reclutamiento de militares y concentrar los esfuerzos en la defensa aérea y antidrones. Así, la planificación financiera hasta 2030 se destinará casi por completo a proyectos que ya cuentan con aprobación. Entre ellos figuran la adquisición de 24 cazas F-35, la compra de carros de combate Leopard y la incorporación de sistemas de defensa aérea de corto y medio alcance. Sin embargo, esta concentración de recursos puede retrasar otros programas previstos en la estrategia, como la formación de una brigada mediana, el desarrollo de sistemas no tripulados y el refuerzo de las capacidades contra drones.

El plan también establece un calendario gradual para elevar el presupuesto militar. La OTAN acordó el año pasado que sus miembros aumenten el gasto anual en defensa básica hasta el 3,5% del PIB y destinen otro 1,5% a infraestructuras y otros ámbitos relacionados con la seguridad antes de 2035.

Por otra parte, la política de gasto militar del Ejecutivo de Babis ha recibido críticas desde que llegó al poder. Entre ellas figura la del embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, que llegó a afirmar en septiembre que resultaba decepcionante no observar mayores avances en el compromiso de aumentar la inversión en defensa. El presidente checo, Petr Pavel, también ha cuestionado las previsiones del documento. Pavel, antiguo general y exfuncionario de la OTAN, señalaba que el calendario planteado no responde a las necesidades de seguridad del país. "La estrategia no cumple con estos objetivos fundamentales ni siquiera en este horizonte relativamente largo", dijo.