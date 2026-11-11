El Gobierno bate un récord histórico de inversión en Defensa: casi 12.000 millones en un día para modernizar las FAS

El Gobierno de Pedro Sánchez ha batido un récord histórico en cuanto a la suma de millones destinados a modernizar y sostener las capacidades las Fuerzas Armadas en una misma reunión del Consejo de Ministros. Nada más y nada menos que casi 12.000 millones de euros que se reparten en 13 decisiones diferentes. Un hecho que sucede por haber dejado para casi final de año unos contratos que se podrían haber aprobado en los últimos meses.

La gran mayoría de los mismos son nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM), los programas tecnológicamente más avanzados que son punta de lanza de las nuevas capacidades de los Ejércitos. La cuantía económica de estos programas permitirá que la inversión en Defensa de 2026 supere ligeramente el 2 por ciento del PIB, la línea que se ha marcado el Ejecutivo y que queda ya lejos de las cifras que empieza a pedir la OTAN.

El PEM con una mayor cuantía económica es el destinado a la adquisición de sistemas de defensa aérea de alta movilidad y altas prestaciones. El Gobierno ha habilitado para ello una partida de 3.396,6 millones de euros. Se trata ni más ni menos que de la sustitución de los veteranos sistemas Hawk –empezaron a entrar en servicio en 1965– tanto del Ejército de Tierra como en el Ejército del Aire y el Espacio.

El segundo programa en cuantía es el dedicado a la modernización de los submarinos S-80 de la Armada, que cuanta con una bolsa económica de 2.373,6 millones. Es un contrato muy llamativo, pues tan sólo hay una unidad operativa de las cuatro que se han encargado de un programa que llegó a ser una auténtica pesadilla en las plantas nobles de Defensa. El retraso de más de una década ha hecho que haya sistemas que ya tengan que ser modernizados.

La compra de diversos sistemas contra drones o aeronaves no tripuladas (C-UAS) se ha convertido en una necesidad imperiosa para las Fuerzas Armadas españolas al haber extendido el uso hostil de los UAS. Con una cuantía destinada a compra de 1.450,3 millones de euros es el tercer Programa Especial de Modernización (PEM) por valor económica aprobado por el Consejo de Ministros en las últimas horas.

El programa de modernización y evolución de los helicópteros NH90 tiene un presupuesto de 996 millones de euros y está encargado directamente a Airbus, el constructor de la aeronave. Se trata de un aparato multipropósito de transporte táctico de última generación, con una alta maniobrabilidad y un fuselaje moderno de fibra óptica, que actualmente se encuentra ya en servicio en los tres ejércitos.

Los PEM destinados a la compra de misiles tienen un papel destacado. El Gobierno habilita una bolsa económica de 792 millones de euros para la compra de los misiles de lanzamiento submarino NSM (Naval Strike Missile). Estos misiles de la noruega Kongsberg dotarán a los submarinos S80 de la Armada de capacidad de ataque de larga distancia tanto contra buques como contra objetivos en tierra.

El sexto programa por cuantía económica es el destinado a la modernización de media vida de los dos buques de asalto anfibio que están en servicio: L51 Galicia y L52 Castilla. Entre otras cosas, tocará actualizar los sistemas de comunicaciones, combate y navegación, así como otros elementos de la plataforma y de apoyo a las operaciones anfibias. Para ello hay destinada una bolsa económica de 594,8 millones de euros.

La construcción de un buque de inteligencia para la Armada cuenta con un importe de 591,2 millones de euros. La encargada de sacar adelante este proyecto será Navantia y tendrá un plazo de 74 meses desde que se firme la orden de ejecución para entregar a la Armada un buque con capacidad para realizar operaciones de guerra electrónica incorporando los últimos avances en buques de similares características.

Otros buques de la Armada con necesidad de afrontar una modernización de media vida son los cinco cazaminas de la clase Segura. La actualización permitirá a estos buques adaptar sus sistemas a los nuevos riesgos y amenazas surgidos desde su entrada en servicio, pues el paso de los años ha provocado la obsolescencia de algunas de sus componentes. Tiene un presupuesto de 527,3 millones de euros.

El siguiente PEM en cuantía económica es el destinado a la compra de los nuevos misiles aire-tierra Taurus NEO que será empleado por los cazas del Ejército del Aire y el Espacio, con un importe de 450 millones de euros. Este misil está diseñado para atacar objetivos terrestres de alto valor, incluso cuando están protegidos por defensas aéreas o estructuras reforzadas, sin necesidad de introducir el avión lanzador en el espacio aéreo defendido por el adversario.

La Armada se dotará también de un nuevo buque oceanográfico, que se trata de una plataforma científica flotante diseñada específicamente para investigar y comprender los océanos, los fondos marinos y la atmósfera. Uno de sus trabajos más importante es cartografiar los fondos marinos. Para ello el Gobierno ha habilitado una partida económica de 345 millones de euros.

El undécimo programa aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez está destinado a trabajos de mantenimiento y actualización en diferentes buques de la Armada, especialmente, en los buques de asalto anfibio, los buques de aprovisionamiento de combate y los buques de acción marítima. Para estos trabajos está previsto un presupuesto de 209,8 millones de euros.

Se ha aprobado también un segundo programa dedicado a los misiles aire-tierra Taurus que están actualmente disponibles en el Ejército del Aire y el Espacio. Se trata de los Taurus a los que se quiere hacer su segundo modernización (MLR/MLU II) con el objetivo de extender su operatividad más allá del año 2040. A este fin se ha habilitado una partida económica de 65 millones de euros.

El último programa aprobado es el destinado a dar apoyo logístico a la flota de aeronaves apagafuegos (Canadair CL-215, CL-415 y CL-515) en servicio en el Ejército del Aire. Se trata de aviones que se convierten en grandes protagonistas cuando hay que combatir los incendios forestales. Tiene un presupuesto de 38,4 millones de euros para garantizar el suministro de repuestos de célula y la asistencia técnica de apoyo en servicio durante los próximos 4 años.