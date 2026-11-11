El PP propone reforzar la presencia militar en Ceuta, Melilla, Canarias y los otros territorios que quiere Marruecos

El PP propone reforzar el despliegue de medios militares en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en las islas Canarias y en los peñones e islotes de soberanía española en el norte de África. Se trata de dotar de más recursos a las Fuerzas Armadas en unos territorios que no sólo son estratégicos para España sino que además están bajo la amenaza permanente de las ansias expansionistas del Régimen de Marruecos.

Así se desprende del programa electoral que el Partido Popular ha diseñado para las próximas elecciones generales del 29-N, en el que bajo el título "La reconstrucción nacional" y durante más de 80 páginas va desgranando las medidas que llevaría a cabo de llegar al Palacio de La Moncloa. Un documento en el que dedica un epígrafe entero ("España tendrá medios para su Defensa") a la temática relacionada con la defensa de España.

El compromiso de reforzar la presencia militar en estos territorios aparece recogido en el punto 54 del programa, bajo el epígrafe "Defenderemos todo nuestro territorio con nuestros socios y aliados". Los populares plantean también aumentar los contingentes españoles de la OTAN cuando sea necesario y contribuir a proteger las rutas marítimas de las que depende la economía nacional. También apuestan por reforzar el pilar europeo de la Alianza Atlántica.

El documento incluye además una batería de medidas destinadas a mejorar las condiciones profesionales de los miembros de las Fuerzas Armadas. Propone aumentar los efectivos militares, mejorar sus retribuciones y reconocer a los miembros de los ejércitos como profesión de riesgo. El objetivo declarado es atraer y retener talento en la carrera militar, además de reforzar la preparación y las capacidades operativas de las unidades.

Para ello, la formación plantea revisar la normativa de personal y construir una carrera militar para oficiales, suboficiales y tropa y marinería basada en los principios de mérito y capacidad. También se compromete a actualizar la regulación de los derechos y deberes de los militares, ampliar su formación y especialización y favorecer la promoción profesional en función de los méritos. A estas medidas suma mejores condiciones de vida laboral y una mayor conciliación.

La modernización del material, la doctrina y los medios tecnológicos constituye otro de los ejes de la propuesta popular. El programa señala que la renovación de las capacidades de las Fuerzas Armadas deberá responder al interés nacional y a las amenazas a las que España tenga que hacer frente. Una planificación que, según recoge el documento, deberá permitir que los militares dispongan de los recursos necesarios para cumplir sus misiones.

El PP también pretende sacar adelante una Ley de programación y financiación de la Defensa que establezca objetivos de personal y material a medio y largo plazo y facilite una inversión plurianual que permita conocer con transparencia las capacidades a largo plazo. Además, plantea que los compromisos internacionales cuenten con el respaldo de las Cortes Generales.

Por último, los populares sitúan a la industria nacional de Defensa como una pieza fundamental para reforzar la soberanía tecnológica y generar empleo cualificado. El programa apuesta por reducir la dependencia del exterior y dar prioridad a sectores como los drones y los sistemas antidrones, la defensa antiaérea, la munición, la ciberdefensa, las comunicaciones, la inteligencia artificial y las capacidades navales. También plantea simplificar la contratación para agilizar la llegada de equipamiento a las Fuerzas Armadas.