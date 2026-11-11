La OTAN realiza la mayor revisión de su planificación militar en décadas para afrontar una guerra contra Rusia

Los 32 países de la OTAN estarían negociando la modificación de los compromisos de fuerzas, armamento y financiación que deberán aportar ante una crisis. El nuevo compromiso permitiría concentrar recursos en la defensa del territorio europeo y dejaría de exigir que los países mantengan simultáneamente capacidad suficiente para una gran guerra y varias operaciones de gestión de crisis fuera del área de la Alianza.

La información ha sido publicada por la edición europea del medio estadounidense Politico, que cita a cuatro diplomáticos de la OTAN conocedores del documento. Según esas fuentes, el texto en discusión plantea que los aliados preparen sus fuerzas para uno de los dos escenarios -un conflicto de gran escala en Europa o varias misiones menores en el exterior-, en lugar de garantizar ambos a la vez.

El cambio se negocia dentro del documento conjunto de Directriz Política (Political Guidance), una orientación política que fija las necesidades militares de la organización y sirve de base para establecer qué capacidades deben desarrollar los países miembros. El proceso forma parte de un ciclo de planificación de cuatro años y debe desembocar en nuevos objetivos de capacidades militares, cuya aprobación está prevista para 2029, según el calendario previsto.

El punto decisivo del borrador es sustituir la conjunción "y" por "o" al definir las fuerzas que los aliados deben tener disponibles. La modificación aliviaría la obligación de sostener al mismo tiempo un despliegue de alta intensidad en Europa y operaciones de respuesta a crisis en otros escenarios. Los diplomáticos consultados advierten, no obstante, de que las conversaciones están todavía en una fase inicial y sin acuerdo definitivo.

La propuesta encaja con la iniciativa que Washington denomina "OTAN 3.0", orientada a devolver el peso principal de la Alianza a la defensa colectiva de Europa. Estados Unidos presiona para que los socios europeos asuman más responsabilidad sobre la seguridad del continente, mientras revisa su propia presencia militar en la región. De hecho, Washington trabaja en una reducción de efectivos en el continente.

El debate afecta a la distribución de recursos, no solo al número de soldados disponibles. Los nuevos objetivos determinarán qué equipos, sistemas y capacidades deberán mantener preparados los países, así como el reparto de las cargas económicas. La organización tendrá que decidir cómo priorizar unidades terrestres, defensa aérea, munición, logística y refuerzos rápidos para responder a un ataque contra territorio aliado en caso de guerra contra Rusia.

El posible ajuste no supondría la retirada automática de las misiones que ya están en marcha, entre ellas las de Kosovo e Irak. La discusión afecta a los requisitos de disponibilidad futura y a la capacidad simultánea que se exige a los aliados. Esa exigencia doble lleva al menos dos décadas formando parte de la planificación militar de la OTAN. El debate afecta a una premisa mantenida durante años.

Los gobiernos deberán cerrar un acuerdo sobre la nueva orientación, que se espera para febrero, en un contexto de advertencias europeas sobre la posibilidad de que Rusia pueda amenazar territorio aliado antes de 2029. La presión sobre los presupuestos y las dificultades para convertir el gasto en capacidades operativas añaden obstáculos adicionales para cumplir los compromisos.