Reino Unido detiene a un militar de EEUU desplegado en una base de la OTAN y le acusa de espiar para Rusia

La Policía del Reino Unido ha detenido a un militar estadounidense de 41 años cerca de Gloucester, en el suroeste de Inglaterra, por su presunta implicación en actividades de espionaje relacionadas con Rusia. El arresto se produjo ayer martes y forma parte de una investigación dirigida por la unidad antiterrorista de la Policía Metropolitana de Londres, en colaboración con las autoridades estadounidenses en suelo británico.

El sospechoso, cuya identidad y graduación no han sido difundidas, permanece bajo custodia en una comisaría de Londres. Las autoridades le investigan por posibles delitos contemplados en la Ley de Seguridad Nacional británica de 2023: obtener o divulgar información protegida y prestar ayuda a un servicio de inteligencia extranjero. La Policía ha confirmado expresamente que el país al que se refieren las sospechas es Rusia.

El militar estaba destinado en Imjin Barracks, en Gloucestershire, una instalación que alberga el cuartel general del Cuerpo de Reacción Rápida Aliado de la OTAN, según ha informado Reuters. Se trata de una estructura de la Alianza, por lo que el caso podría tener implicaciones que exceden la seguridad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aunque no se ha precisado qué información podía manejar.

Los investigadores están registrando dos ubicaciones en el condado de Gloucestershire como parte de las diligencias. En la operación participan agentes antiterroristas británicos, el FBI y miembros del Ejército estadounidense. La Policía Metropolitana ha subrayado que la investigación continúa abierta y que el arresto no guarda relación con otras pesquisas antiterroristas en curso en el Reino Unido. Por ahora, no se han comunicado detalles sobre posibles contactos con agentes rusos.

El director del FBI, Kash Patel, ha calificado las acusaciones de espionaje como un asunto de "máxima preocupación" para Estados Unidos y sus aliados, y ha agradecido la cooperación de las fuerzas británicas. Patel ha advertido además de que su organismo no tolerará que nadie incumpla el juramento prestado y ponga en peligro la seguridad nacional estadounidense o la de sus socios. Washington no ha ofrecido más detalles sobre el caso.