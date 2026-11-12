El ejército alemán prohíbe la entrada de coches y drones chinos en sus instalaciones para evitar el espionaje

Las Fuerzas Armadas alemanas han decidido reforzar las restricciones sobre la presencia de tecnología china en sus instalaciones militares ante el temor de que determinados dispositivos puedan utilizarse para recopilar información confidencial y transmitirla a los servicios de inteligencia de Pekín. La medida afecta a drones empleados en ejercicios de entrenamiento y también contempla restricciones para vehículos de distintos fabricantes del gigante asiático.

Según ha publicado este miércoles el semanario alemán Der Spiegel, el Ministerio de Defensa germano ha confirmado la adopción de estas medidas por motivos de seguridad. Las restricciones responden al riesgo de que determinados equipos electrónicos puedan captar imágenes de instalaciones militares, maniobras y sistemas de armamento de la Bundeswehr —las Fuerzas Armadas del país— y transmitir esos datos al exterior.

Ante esta amenaza, el Ejército alemán pretende dejar fuera de servicio todos los drones de fabricación china con la mayor rapidez posible, incluidos aquellos que fueron adquiridos inicialmente para actividades de formación y entrenamiento.

Transferencias de datos

La decisión llega después de que el Servicio de Contrainteligencia Militar alemán (MAD) examinara algunos de estos aparatos. De acuerdo con la información publicada por Der Spiegel, durante los análisis se habría detectado una "transferencia de datos al exterior", un hallazgo que ha alimentado las sospechas sobre la seguridad de los dispositivos.

Sin embargo, la detección de estas comunicaciones no demuestra por sí sola que se haya producido una filtración de información militar confidencial a los servicios de inteligencia chinos.

La utilización de drones comerciales en el Ejército alemán no es una práctica reciente. Durante los últimos años, distintas unidades militares han tenido la posibilidad de adquirir estos equipos directamente mediante los fondos de libre disposición de sus comandantes.

Además, a finales de diciembre de 2024, la Oficina Federal de Equipamiento, Tecnología de la Información y Apoyo en Servicio de la Bundeswehr (BAAINBw) suscribió acuerdos marco con varios proveedores para adquirir pequeños drones comerciales a lo largo de 2025 y 2026.

Según informó entonces el medio especializado Hartpunkt, estos contratos contemplaban la incorporación de aparatos destinados tanto a la instrucción de los militares como a su utilización en operaciones.

Las sospechas sobre la posible transmisión de información sensible han llevado ahora a las autoridades alemanas a adoptar medidas para impedir que estos dispositivos sigan utilizándose en el ámbito militar.

Riesgos conocidos desde hace años

La decisión también ha reabierto el debate sobre la protección de las instalaciones militares alemanas frente a posibles actividades de espionaje tecnológico. Las advertencias sobre los riesgos asociados a determinados dispositivos electrónicos llevan aproximadamente una década circulando dentro de la propia Bundeswehr.

El medio especializado Hartpunkt cuestiona que las restricciones no se hayan adoptado antes y considera insuficiente que se centren en los drones y los automóviles.

Uno de los principales interrogantes es el tratamiento que reciben otros dispositivos electrónicos, especialmente los teléfonos móviles. A diferencia de los drones o los vehículos, los teléfonos inteligentes suelen estar presentes en reuniones y conversaciones de trabajo, pese a incorporar cámaras y micrófonos que también podrían utilizarse para obtener información confidencial.

Esta circunstancia plantea dudas sobre el alcance de las medidas de seguridad. Ordenadores portátiles, televisores y otros equipos electrónicos de fabricación china podrían presentar riesgos similares si incorporan sistemas capaces de registrar o transmitir datos.

En este sentido, Hartpunkt defiende que una política de seguridad más estricta debería extender las restricciones a cualquier dispositivo tecnológico de fabricación china susceptible de captar información sensible. También considera necesario evitar conversaciones relacionadas con asuntos militares confidenciales en las proximidades de estos aparatos.

Por el momento, las restricciones conocidas afectan a los drones y al acceso de determinados vehículos chinos a las instalaciones militares, sin que ello suponga una prohibición general de todos los automóviles de estos fabricantes. La decisión vuelve a poner sobre la mesa la dificultad de proteger información militar sensible en unas instalaciones donde conviven numerosos dispositivos electrónicos capaces de captar y transmitir datos.