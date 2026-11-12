La modernización de los submarinos S80: 2.300 millones para un solo sumergible operativo y tres en construcción

El proyecto de los submarinos S80 para la Armada fue una auténtica pesadilla para el Ministerio de Defensa. La complejidad del diseño y los problemas técnicos -como el sobrepeso que se detectó a mitad del proceso- provocó que la primera unidad entrara en servicio operativo con más de una década de retraso. Y lo hizo sin todas sus capacidades, pues el AIP, el sistema que convierte a los S80 en submarinos de primer nivel, sólo vendrá de serie en la tercera y cuarta unidad.

La situación actual es que sólo hay una unidad operativa. Se trata del S81 Isaac Peral. El S82 Narciso Monturiol acaba de terminar sus pruebas de mar y ya está listo para su entrega -sería a finales de este mes- por parte de Navantia. Tanto al S81 como al S82 se les instará el AIP durante su primera gran carena. El S83 Cosme García está en proceso de ensamblaje del casco y el S84 Mateo García de los Reyes en construcción de secciones.

En esta situación, el Gobierno acaba de aprobar un plan de modernización para estos submarinos por un importe de 2.373,6 millones de euros. El objetivo es "el sostenimiento de las capacidades y la primera inserción tecnológica de modernización evolutiva de los cuatro submarinos de la clase S-80 de la Serie I". El deseo de la Armada es adquirir al menos dos unidades más. El hecho de que el Ejecutivo denomine a estas cuatro unidades como "Serie I" abre la puerta a ello.

Los trabajos sobre estos sumergibles se van a centrar principalmente en catorce cuestiones con problemas de obsolescencia que han sido identificados tanto por la Armada como por la propia Navantia -la empresa pública de construcción naval encargada de su diseño y construcción- y la oficina del Programa S80. Y los nuevos sistemas, más modernas, serán implementados en las cuatro unidades contratadas.

Entre los elementos prioritarios destaca la modernización del sistema de combate y de toda la suite de sonares avanzados. Esto incluye mejorar de forma notable el procesamiento acústico, el sonar remolcado y los equipos de detección de minas u obstáculos submarinos. Asimismo, se actualizarán los sistemas de contramedidas acústicas defensivas y los periscopios ópticos para optimizar el sigilo y la vigilancia en condiciones de inmersión prolongada.

Otro bloque tecnológico fundamental abarca la integración de vehículos submarinos no tripulados en solución encapsulada, junto con mejoras sustanciales en los mandos de gobierno y control de plataforma. Las comunicaciones integradas también recibirán importantes actualizaciones técnicas para asegurar un flujo de datos seguro. Estas capacidades dotarán a la flota de una ventaja táctica considerable en escenarios marítimos exigentes y de alta seguridad.

Finalmente, el apartado de propulsión contempla dos líneas de actuación esenciales sobre el sistema AIP a corto y largo plazo. Del mismo modo, se modernizarán los simuladores tácticos y de plataforma (SIMTAC y SIMPLA) empleados para entrenar con el máximo rigor a todo el personal militar. Todo ello, para asegurar que estos sistemas de armas de la flota española se mantengan a la vanguardia tecnológica en el ámbito submarino internacional.