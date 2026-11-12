Rafael presenta Super Ice, un misil de crucero de largo alcance con una ojiva de media tonelada de explosivo

La compañía israelí Rafael ha presentado en las últimas horas el SUPER ICE, un nuevo misil de crucero de largo alcance diseñado para atacar objetivos estratégicos y sistemas de defensa antiaérea enemigos. Su principal novedad es una ojiva de 454 kilogramos, cuatro veces más pesada que las utilizadas por los anteriores modelos de la familia ICE BREAKER.

Según informa el medio especializado alemán Europäische Sicherheit & Technik, el nuevo armamento amplía las capacidades de los misiles desarrollados por la empresa israelí, tanto por su capacidad destructiva como por la variedad de plataformas desde las que puede ser lanzado. El fabricante asegura que está preparado para realizar ataques de precisión a grandes distancias, incluso en condiciones operativas adversas.

La nueva ojiva pertenece a la categoría de las 1.000 libras y, de acuerdo con Rafael, es compatible con la bomba aérea estadounidense Mk 83. Supone un salto considerable respecto a los 113 kilogramos de carga de combate que incorporan los modelos ICE BREAKER y SEA BREAKER, concebidos para neutralizar objetivos terrestres y marítimos.

Este incremento permitirá ampliar el tipo de instalaciones susceptibles de ser atacadas, especialmente aquellas que, por sus dimensiones o resistencia, requieren una mayor capacidad destructiva. Entre los posibles objetivos figuran infraestructuras militares fortificadas, instalaciones estratégicas y sistemas de defensa antiaérea.

Un misil diseñado para evitar las defensas enemigas

Una de las principales características de SUPER ICE es su capacidad para realizar ataques a distancia sin necesidad de que la plataforma de lanzamiento se exponga directamente al alcance inmediato de las defensas enemigas. Este procedimiento, conocido como stand-off, permite disparar el misil desde una posición alejada y dejar que complete autónomamente su recorrido hasta el objetivo.

Para ello, el proyectil incorpora un sistema de navegación autónoma que le permite volar a baja altitud y adaptar su trayectoria a las características del terreno. Esta tecnología, comparable en determinados aspectos a la utilizada por el misil alemán Taurus, dificulta su detección por los radares terrestres, ya que los accidentes geográficos pueden ocultarlo temporalmente de los sensores enemigos.

El armamento también dispone de un buscador electroóptico capaz de identificar objetivos mediante la comparación de las imágenes captadas durante el vuelo con referencias previamente almacenadas. Este sistema permite mejorar la precisión del ataque y reducir la dependencia de la navegación por satélite durante la aproximación final.

Rafael sostiene, además, que el misil puede operar bajo diferentes condiciones meteorológicas, una característica especialmente relevante para misiones contra instalaciones estratégicas protegidas por sistemas de defensa.

Lanzamientos desde tierra, mar y aire

La versatilidad constituye otro de los elementos centrales del nuevo desarrollo israelí. SUPER ICE ha sido concebido para su utilización desde aviones de combate, buques y lanzadores terrestres, lo que permite emplear un mismo sistema de armas en operaciones de distintas ramas de las Fuerzas Armadas.

Según explica el fabricante, su diseño facilita la incorporación a diferentes aeronaves sin necesidad de introducir modificaciones importantes en las plataformas que lo transportan.

El vicepresidente sénior y responsable de la división de sistemas aéreos de Rafael, Gad Geva, ha destacado precisamente esta capacidad: "SUPER ICE fue desarrollado para integrarse en una amplia variedad de aeronaves sin necesidad de realizar modificaciones importantes en las plataformas portadoras".

Geva también ha subrayado que la utilización de una arquitectura tecnológica común con los anteriores misiles ICE BREAKER y SEA BREAKER permitirá aprovechar los sistemas existentes de planificación de misiones, lanzamiento y apoyo logístico.

La compañía considera que esta compatibilidad facilitará la incorporación del nuevo modelo a los arsenales de los países que ya utilizan armamento de la misma familia, además de reducir los costes de integración y mantenimiento durante su vida útil.

Rafael reivindica su superioridad tecnológica

La presentación de SUPER ICE supone un nuevo paso en la evolución de los misiles de crucero israelíes. SEA BREAKER fue presentado en 2021 y está orientado principalmente a ataques contra buques y objetivos terrestres de alto valor, mientras que ICE BREAKER, anunciado en 2022, trasladó estas capacidades al ámbito aéreo.

Ambos modelos pueden alcanzar, según sus especificaciones, objetivos situados a distancias de hasta 300 kilómetros. En el caso de SUPER ICE, la información difundida destaca su capacidad de ataque a largo alcance, aunque no concreta una distancia máxima de empleo.

El presidente del consejo de administración de Rafael, Yuval Steinitz, ha asegurado que "SUPER ICE es el mejor misil de crucero de su clase en todo el mundo" y ha defendido que proporciona "una solución ideal para ataques de largo alcance contra objetivos de alto valor, incluidos los sistemas de defensa antiaérea".

Steinitz ha relacionado el lanzamiento con la trayectoria tecnológica de la empresa, iniciada décadas atrás con el desarrollo de la familia de misiles POPEYE. A su juicio, el nuevo sistema representa la continuidad de esa experiencia y refleja la capacidad de innovación de la industria militar israelí.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Rafael, Yoav Tourgeman, ha señalado que los sistemas desarrollados por la compañía han desempeñado un papel decisivo en los conflictos militares recientes, demostrando su capacidad para responder a escenarios operativos complejos y cambiantes.

"SUPER ICE representa la generación más avanzada de misiles de crucero de Rafael", ha afirmado Tourgeman, quien sostiene que el nuevo armamento reúne capacidades adaptadas a las exigencias de las operaciones militares modernas.

Más de 1.000 misiles encargados

El lanzamiento se produce en un contexto de creciente demanda internacional de armamento de precisión de largo alcance. Según informaciones publicadas por medios israelíes y recogidas por Europäische Sicherheit & Technik, Rafael ha recibido pedidos de más de 1.000 unidades de los anteriores modelos de la familia ICE BREAKER.

El importe acumulado de estos contratos habría superado los 1.000 millones de dólares, mientras que el número de clientes asciende ya a seis. Rafael no ha revelado la identidad de estos compradores por motivos relacionados con la seguridad.

Con SUPER ICE, el fabricante pretende ampliar su catálogo ofreciendo a sus compradores distintas capacidades destructivas dentro de una misma familia de misiles. De esta forma, las Fuerzas Armadas podrán seleccionar el armamento más adecuado en función de las características del objetivo, sin necesidad de desarrollar una infraestructura completamente diferente para cada modelo.

Rafael también destaca las ventajas económicas de esta estrategia. Según Gad Geva, la compatibilidad entre sistemas permitirá obtener ahorros importantes tanto en la planificación de operaciones como en los costes asociados a su utilización y mantenimiento.

La empresa israelí refuerza así su apuesta por los misiles de crucero de largo alcance, combinando una mayor carga de combate con sistemas autónomos de navegación y la posibilidad de realizar ataques desde diferentes plataformas militares.