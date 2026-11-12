Un informe revela que la Fuerza Aérea de EEUU y Lockheed Martin han perdido más de un millón de piezas del caza F35

Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO) ha vuelto a poner en evidencia las deficiencias en el control del material destinado a los cazas F-35. El organismo fiscalizador del Congreso estadounidense advierte de que el Pentágono sigue sin esclarecer qué ha ocurrido con más de un millón de piezas de repuesto, valoradas en 85 millones de dólares, cuyas pérdidas ya habían sido denunciadas hace tres años.

El problema, lejos de resolverse, afecta a la gestión de un inventario mundial compuesto por unos 26 millones de componentes, cuyo valor conjunto ronda los 31.000 millones de dólares. Según el informe publicado el pasado 9 de noviembre, el Departamento de Defensa estadounidense carece de un registro completo y actualizado que permita conocer con precisión dónde se encuentran estos materiales.

La investigación, recogida por el medio especializado Air & Space Forces Magazine, señala que los sistemas de seguimiento utilizados por el programa F-35 contienen información incompleta, presentan errores y no permiten registrar en tiempo real los movimientos de las piezas.

La situación resulta especialmente preocupante porque el inventario es compartido por las Fuerzas Aéreas, la Armada y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, además de los países que participan en el programa internacional del F-35 o han adquirido estos aviones. Entre los componentes almacenados figuran motores, neumáticos, equipos auxiliares y elementos de menor tamaño, como tornillos y pernos.

Los propios responsables del programa reconocieron ante los auditores que los 31.000 millones de dólares atribuidos al inventario podrían quedarse cortos, puesto que numerosos componentes no aparecen reflejados en los registros oficiales.

Piezas sin localizar

Las irregularidades no son nuevas. En mayo de 2023, la GAO ya había advertido de la desaparición de más de un millón de repuestos, valorados en 85 millones de dólares, durante los cinco años anteriores. Sin embargo, el nuevo informe confirma que, al menos hasta marzo de 2026, los responsables del programa seguían sin poder aclarar el estado de aquellas pérdidas.

El organismo también denuncia que la oficina encargada de gestionar el programa F-35, conocida como JPO por sus siglas en inglés, no dispone de procedimientos adecuados para supervisar las notificaciones sobre componentes extraviados. A ello se suma la falta de formación e instrucciones específicas para los funcionarios responsables del control patrimonial.

La GAO advierte expresamente de las consecuencias de estas deficiencias: "A menos que implante procedimientos para supervisar las pérdidas, la oficina del programa F-35 no conocerá su verdadero alcance y verá reducida su capacidad para evitarlas en el futuro, lo que disminuirá su capacidad para detectar fraudes, despilfarro o robos".

Estas carencias también han contribuido a que el Departamento de Defensa estadounidense siga sin superar sus auditorías financieras. Según los investigadores, difícilmente podrá corregirse esta situación mientras persistan los problemas de contabilización de los repuestos del F-35.

Fallos en el control

Parte de las dificultades procede de la compleja estructura industrial que sostiene el programa. Lockheed Martin, principal fabricante del caza, y Pratt & Whitney, responsable de sus motores, trabajan con extensas redes de proveedores cuyos sistemas de gestión no están conectados directamente con la plataforma logística del Gobierno estadounidense.

Esta falta de integración obliga a trasladar información procedente de distintas plataformas al sistema logístico del Gobierno. Además, uno de los sistemas utilizados se actualiza trimestralmente, por lo que algunos registros pueden acumular más de tres meses de retraso. Como consecuencia, los responsables del programa no siempre pueden saber cuándo se ha trasladado o utilizado una determinada pieza.

Tampoco han resultado suficientes los recuentos físicos de los componentes. Desde el ejercicio fiscal de 2020, el programa ha destinado al menos 17 millones de dólares a comprobar presencialmente los inventarios en instalaciones gubernamentales y de contratistas.

Sin embargo, los auditores consideran que estos controles siguen siendo poco fiables. Entre las principales deficiencias identificadas figuran la utilización de registros incorrectos, la exclusión de determinados componentes que se encuentran en tránsito y el desconocimiento de la ubicación de piezas almacenadas por empresas subcontratadas.

La GAO ha recomendado al Pentágono establecer mecanismos específicos para registrar y analizar las pérdidas, mejorar la formación de los responsables de inventario y determinar con claridad cuántos funcionarios deben encargarse de estas tareas, dónde deben estar destinados y qué plazos deben cumplir.

La oficina del programa F-35 ha asegurado que comparte las recomendaciones del organismo fiscalizador y que ya está trabajando para mejorar los procedimientos de supervisión.

"Para reforzar la rendición de cuentas y reducir las pérdidas de piezas del F-35, el departamento está aplicando medidas específicas para supervisar y analizar las tendencias de estas desapariciones", explicó un portavoz del programa.

El representante añadió que la JPO está desarrollando procedimientos propios y programas de formación adaptados a los funcionarios encargados del control patrimonial, además de un plan para definir la estructura y el funcionamiento de este servicio.

Asimismo, aseguró que se está modernizando la infraestructura de gestión mediante la creación de conexiones directas entre los sistemas del Gobierno y los de los principales contratistas, con el objetivo de intercambiar información en tiempo real.

Por su parte, Lockheed Martin afirmó que "sigue centrada en mejorar la disponibilidad operativa, la asequibilidad y el sostenimiento de la creciente flota mundial de F-35".

La compañía destacó que recientemente ha destinado más de 2.000 millones de dólares a financiar anticipadamente la adquisición de repuestos para mejorar la disponibilidad de los aviones. También aseguró que colabora con las Fuerzas Armadas estadounidenses, los clientes internacionales y sus socios industriales para "mejorar la disponibilidad de piezas, los tiempos de reparación y el rendimiento de la cadena de suministro".

El fabricante defendió igualmente que el marco propuesto para la adquisición y el mantenimiento de los cazas durante diez años permitiría ofrecer una mayor previsibilidad a los proveedores, siempre que reciba la autorización y financiación del Congreso.

Un cargamento en Hong Kong

Los problemas relacionados con el seguimiento del material de los F-35 han vuelto a situarse en el foco de atención después de conocerse otro incidente que afecta a componentes de estos cazas.

En septiembre de 2026 trascendió que un cargamento de piezas sensibles enviado desde Australia a Estados Unidos para su reparación había sido desviado a Hong Kong, donde se perdió su rastro a principios de este año.

Según informó Politico, entre los materiales transportados figuraba una cubierta de cabina que incorporaba tecnología sensible relacionada con las capacidades furtivas del avión.

Aunque no se ha establecido una relación directa entre este incidente y las deficiencias detectadas por la GAO, ambos casos han puesto de relieve la importancia de garantizar un control riguroso sobre los componentes de uno de los programas militares más importantes del Pentágono. Más allá de las pérdidas económicas, los problemas identificados por los auditores plantean interrogantes sobre la capacidad del Departamento de Defensa para supervisar una cadena de suministro internacional que gestiona material destinado a uno de los cazas más avanzados de Estados Unidos.