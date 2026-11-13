Alemania decidirá en marzo de 2027 a muy tardar qué hace con su caza de sexta generación; España en compás de espera

Alemania ha establecido en las últimas semanas un calendario estricto para resolver el futuro su futura aviación de combate. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha confirmado que su departamento tomará una decisión definitiva sobre el futuro caza de sexta generación de su Fuerzas Aérea antes de concluir el primer trimestre de 2027, es decir, antes de terminar el próximo mes de marzo.

La disyuntiva actual se reduce tan solo a dos alternativas. Por un lado, integrarse en el GCAP, el proyecto impulsado por Reino Unido, Italia y Japón para construir un caza de sexta generación que podría estar operativo en torno al año 2035. Airbus Alemania ya ha entablado los primeros contactos con BAE Systems para estudiar la posible integración y cómo encajaría un nuevo reparto industrial del programa.

La otra opción sería buscar nuevos socios para lanzar un nuevo proyecto. El socio clave que está ahora mismo en la palestra sería Suecia. Es el único país con una empresa capaz de desarrollar un caza de sexta generación (Saab tiene actualmente en el mercado el Gripen) y que no está integrada en ningún proyecto europeo. Sólo habría que negociar las características del caza, el dinero a aportar por cada socio y el reparto industrial.

Un informe reciente elaborado por funcionarios alemanas se inclina por ésta última opción. La razón es que en el GCAP el reparto industrial ya está hecho y la nueva negociación perjudicaría a la industria alemana, que es la última en entrar. Eso sí, el lado bueno de entrar en el programa británico-italo-japonés es que ya está lanzado y la puesta en marcha de uno nuevo haría que ese caza estuviese disponibles con varios años de retraso respecto al GCAP.

Mientras Berlín afina su brújula estratégica, España permanece en una atenta posición de expectativa y cautela institucional. Todavía no tiene un proyecto de caza de sexta generación para el Ejército del Aire y el Espacio y lo lógico es que, tal y como pasó hace unos años, al compartir empresa motriz aérea con Alemania (Airbus España) se termine integrando en el mismo programa que elija Berlin.

De igual modo, la industria española de defensa aguarda los movimientos alemanes para ver si se aclara el futuro del proyecto en el que estará inmersa España. Mientras tanto, las empresas involucradas en el anterior proyecto de caza de sexta generación europeo tratan de salvaguardar las inversiones y el conocimiento tecnológico acumulado durante estos últimos años.

El fracaso del FCAS

El proyecto FCAS nació como la gran apuesta de cooperación militar europea, incorporándose España de igual a igual en junio de 2019 junto a Francia y Alemania con el objetivo de desarrollar un caza de sexta generación operativo para 2040. Durante años se impulsaron avances tecnológicos y contratos nacionales, mientras los tres socios comprometían inversiones multimillonarias en un ambicioso ecosistema aeronáutico común.

Sin embargo, el desarrollo real estuvo lastrado por continuos choques industriales entre los fabricantes y bloqueos políticos que dejaron el programa contra las cuerdas a finales de 2025. Las desavenencias sobre el reparto del liderazgo tecnológico y la propiedad industrial entre Dassault Aviation y Airbus no la pudieron salvar ni los políticos, que son habitualmente los que rompen estas negociaciones en vez de tratar de alentarlas.

Finalmente, el FCAS saltó por los aires en junio de 2026, cuando Francia y Alemania certificaron su cancelación definitiva. Tras el colapso, París optó por desarrollar su propio caza nacional y Alemania abrió nuevas consultas internacionales, dejando a España atrapada en medio y sin hoja de ruta clara y a la espera de que el Gobierno alemán, que es quien controla realmente Airbus, la empresa a la que está atada España, tome una decisión.